El Hormiguero ha recibido la visita de la guionista, directora y actriz Abril Zamora. En el programa de Pablo Motos, el presentador le preguntó sobre si había usado Tinder, Zamora respondió afirmativamente, lo que provocó que el periodista de Antena 3 revelara tres secretos que nadie se cree de él.

Zamora aseguró que sí había usado Tinder, pero que se había acostado con la persona incorrecta. Tras esto, Pablo Motos aseguró que desconocía por completo esa red social. La directora se mostró sorprendida y el presentador dijo, "hay tres cosas que nadie se cree de mí: que nunca he probado un huevo frito, que nunca he entrado en Twitter y que jamás he utilizado Tinder".

Esto provocó el interés del presentador de El Hormiguero por conocer cómo funciona la aplicación, a lo que Abril Zamora le dijo que era muy divertida pero muy esclava.

Nueva serie de Abril Zamora

La conversación tuvo su origen porque estaban hablando sobre la nueva serie que estrena en HBO Max, llamada 'Todo lo otro'. En ella se narran las relaciones de personas treintañeras y que consumen estupefacientes y acaban acostándose con las personas equivocadas buscando sentirse queridos.

A Pablo Motos le surgió la duda de si la historia era autobiográfica, lo que sirvió para que la Zamora señalara "hay cosas que he sentido igual, pero no me han pasado del mismo modo. Hay mucho paralelismo conmigo, pero no todo" dijo.

La entrevista en El Hormiguero también sirvió para conocer más sobre cómo es Abril Zamora de directora, ya que aseguró que controlaba "hasta el cáterin" y que iba a maquillaje y a vestuarios para asegurarse de que todo está perfecto.