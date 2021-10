El Hormiguero es uno de los clásicos de la televisión en España. El programa de Antena 3 y presentado por Pablo Motos que cada semana reúne a millones de espectadores tiene una sección en la que sus colaboradores realizan diferentes retos. No obstante, estas pruebas no salen del todo bien y es el propio Pablo Motos el que debe de intervenir e incluso parar el programa. Así ha sucedido esta semana cuando una de las colaboradoras se encontraba en estado de shock.

Ocurrió hace unos días y la colaboradora afectada fue Kira Miró. La mujer se enfrentaba por segunda vez a esta sección después de que la dejara esta temporada Pilar Rubio. El desafío en concreto consistía en saltar desde 20 metros de altura seis columnas situadas a ocho metros de distancia. Para ella además suponía un reto en especial debido a su miedo a las alturas y vértigo.

De hecho, antes de comenzar, Miró avisó a los espectadores de El Hormiguero y a Pablo Motos, "pido perdón por si me quedo en blanco porque estoy tan en shock y tan nerviosa que no sé cómo afrontarlo. Un día me preguntaron si tenía vértigo y les dije que muchísimo, pensando que me libraría de este tipo de pruebas".

Es entonces cuando Pablo Motos, acompañado de sus invitados, María Valverde y Alejandro González, paró el programa para preocuparse por su estado y animarle "las cosas se superan dejando que te atraviesen", "está en shock", decía el presentador. A lo que respondió con un contundente, "para eso he venido, para intentarlo".

Comienza la prueba

Desde el inicio del reto, Kira Miró se encontraba visiblemente nerviosa. "Ponerme de pie en este es lo más difícil" confesaba. Además, el tono de su voz y sus gestos no ocultaban la situación. No obstante, consiguió superar el reto y vencer sus miedos, lo que provocó el estallido del público.

"Vaya lucha infernal contra el vértigo que acaba de superar", confesaba al acabar. También le preguntaron si se había mareado a lo que respondió afirmativamente, "intentaba enfocar y me mareaba un montón".

Cuando llegó al suelo Pablo Motos le abrazó y le felicitó por el logro.