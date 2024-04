Desde hace unos años, Córdoba se erige como un importante destino gastronómico. Cada vez más visitantes se sienten seducidos, no solo por el atractivo patrimonial de la ciudad, también por el culinario, que combina tradición con innovación. Tanto es así, que en un barrio tan castizo como Cañero, se encuentra uno de los mejores restaurantes del país, que cuenta con tres estrellas Michelin, 'Noor'. Pero más allá de la capital, lo cierto es que también merece la pena disfrutar de la provincia tanto por su belleza, como en el paladar. Para ello, te dejamos cuáles son los cinco mejores pueblos para comer en Córdoba, según National Geographic. Todo un acierto desde el punto de vista turístico como culinario.

Más allá de su famosísimo castillo, Almodóvar del Río tiene muchísimo que ofrecer a todo aquel que la visite, y el terreno gastronómico no es una excepción. El portal destaca la 'Taberna de Cuatro Caminos', un establecimiento que se caracteriza por la fusión entre vanguardia y tradición, manteniendo una apuesta decidida por el producto de la zona y de calidad. Otra alternativa es 'Bar Izquierdo'.

El municipio más grande de la provincia, también cuenta con una destacable oferta gastronómica. Y es que, Lucena es un ejemplo perfecto de mezcla cultural, no solo por su pasado andalusí y presente cristiano, también por su legado judío, del que el ejemplo más palpable es su necrópolis con más de 400 sepulcros.

Siguiendo esta línea, National Geographic destaca el restaurante 'Tres Culturas', el cual traslada ese patrimonio cultural a la mesa y donde las tapas son las grandes protagonistas. Siguiendo esta línea, aunque con un marcado estilo oriental, otra gran opción es 'Japanish Tapas'.

Un municipio tan famoso a nivel nacional por sus vinos, con la DO Montilla-Moriles como referente de la tierra, no podría no contar con restaurantes a la altura. Entre bodegas de renombre como Robles o Alvear, su propuesta sobre la mesa también es digna de mención. National Geographic destaca 'La Cepa Montillana' como ejemplo perfecto entre la fusión del caldo y la carne. Un asador que cuenta con cámaras de maduración, que sorprenden al cliente y con una gran oferta de vinos.

No podía faltar en esta lista una localidad que cuenta con uno de los mayores exponentes de la cocina andalusí. Ezequiel Montilla y su restaurante 'Alma' nos invitan a un recorrido por oriente y nuestro pasado. El chef ha estado muy influido por la tradición árabe, lo que deriva en un viaje que le ha incluido en la Guía Michelin en diferentes ocasiones, así como en la Guía Repsol y entre las recomendaciones de TripAdvisor.

Para cerrar la lista encontramos a un pueblo ubicado en la cuna de algunos de los mejores jamones del mundo, como son los del Valle de Los Pedroches. Entre su riquísima, en ambos sentidos, variedad, National Geographic destaca 'Karán Bistró', que cuenta con un sol de la Guía Repsol. Ofrece un menú cerrado que es todo un viaje por los productos de la zona y la innovación en los fogones.