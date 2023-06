Antoñito Molina está de gira por varias ciudades de España en este verano de 2023, y una de sus primeras actuaciones será en Córdoba. El cantante gaditano regresa a la capital después de su actuación en el teatro Ambigú Axerquia en el año 2021 para presentar su nuevo disco. Si estás expectante por la vuelta del artista y quieres conocer toda la información respecto a las entradas, fecha, lugar y todos los detalles del concierto, aquí te lo contamos.

Su gira

El recorrido por el territorio español será con motivo de la gira El club de los soñadores tour, en la que presenta su disco sacado en 2022 "la ley de mi naturaleza", en la que incluye temas que han tenido gran repercusión en los últimos meses como Yo soy pa ti, Ya no me muero por nadie o Me estoy volviendo loco. Además, la gira también incluye los nuevos single sacados en 2023 como Te comes por dentro, Suéltate el pelo o Hubo un tiempo. Aparte de Córdoba, Antoñito Molina viajará a diferentes localidades del sur de España como Badajoz, San Fernando (Cádiz), Murcia, Almuñécar (Granada), entre otros.

Cuándo y dónde es el concierto de Antoñito Molina en Córdoba

El concierto del artista andaluz en la capital cordobesa será el próximo 23 de junio en la plaza de toros de Los Califas con motivo del Califa Fest, lugar donde desde estos días se producirán grandes conciertos con nombres como Alejandro Sanz, Pablo Alborán o David Bisbal. La hora de comienzo será a las 22.00, y se podrá acceder al recinto desde dos horas antes.

Cómo comprar las entradas

Si tienes muchas ganas de ver el concierto del cantautor andaluz, la mejor manera de poder acceder a la compra de los tickets es a través de la plataforma de eventos y conciertos de grupomundo. Los precios para el espectáculo varían desde los 22,50 hasta los 38,50 euros. Las entradas de front stage incluyen un meet&greet con el artista.