El gobierno municipal de Lucena defiende la gestión del Parque Europa

Completados los primeros meses de funcionamiento de uno de los principales proyectos ejecutados en los últimos años en Lucena, el equipo de gobierno considera positiva la gestión del mantenimiento del Parque Europa, extendido sobre 4,5 hectáreas, y cuyo estado de conservación califica de "adecuado".

Ante las críticas expuestas por los usuarios a través de diferentes cauces, el Ayuntamiento, admitiendo el normal margen de "mejora", defiende la actuación de la empresa externa adjudicataria del mantenimiento, conservación y limpieza del recinto.

El primer edil puntualizó que "no es el típico parque al que podemos estar acostumbrados", sino que aún existen "sitios donde podemos intervenir y otros que no están terminados". En todo caso, aseveró que "es evidente que está cuidado". No obstante, precisó que "en alguna ocasión, puede haber alguna zona que pueda estar más descuidada".

La demora en la concesión del suministro eléctrico, aparte de imposibilitar la apertura en horario nocturno, también dilata la licitación del servicio de restaurante-bar. Finalmente, el regidor remarcó las "muchas posibilidades" que brinda este parque y, aparte de la apertura de la zona de escalada, aludió a posibles obras como la ampliación de las zonas de merenderos, barbacoas o autocaravanas, que ya se está estudiando.