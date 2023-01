Ya está aquí San Valentín, y con el 14 de febrero llega la fecha más esperada de los enamorados. Las parejas disfrutan de la felicidad conjunta, del proyecto que trazan cada día, del encuentro, del cariño, del respeto mutuo.

Pero, también, San Valentín es la fecha en la que los novios, los matrimonios y los amigos especiales disfrutan viendo cine juntos y eligen, desde luego, una película romántica.

El listado de cine romántico en Netflix es amplísimo, pero hay algunas propuestas cinematográficas que nunca perecen. Pelis de culto, joyas del celuloide y clásicos románticos que Netflix incorpora a su catálogo y que son apuestas segura para hacer verdad el tópico de peli, mantita y Netflix en este San Valentín del 2023.

Orgullo y prejuicio (2005)

Obviamente, en este listado debe estar este clásico del cine norteamericano. La película, del año 2005, ha envejecido genial. Se trata de una adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, escrita a principios del siglo XIX. Cuenta la historia de Lizzie, una mujer inteligente y con carácter que conoce al elegante señor Darcy, quien, a primera vista, le parece orgulloso y distante. La historia de amor entre ambos, con las notables actuaciones de Keira Knightley Matthew Macfadyen, son una joya del celuloide estadounidense que podemos ver en Netflix.

El lado bueno de las cosas (2012)

Parece mentira que hayan pasado ya once años desde que se estrenó esta película. En ella, Pat (Bradley Cooper) regresa a casa tras ocho meses en una institución mental, donde entró por agredir al amante de su mujer. Aunque vuelve a la libertad decidido a recuperar a su esposa, acaba conociendo a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica problemática. Con El lado bueno de las cosas no solo se disfruta de una película con grandes dosis de romanticismo. También, se aprende desde un punto de vista estoico de las dificultades de la vida. Y de lo que el destino puede tener previsto para dos personas que, en circunstancias normales, nunca se habrían cruzado.

Aliados (2016)

Y si de parejas explosivas hablábamos con el dúo Jennifer Lawrence-Bradley Cooper, qué decir del que forman Brad Pitt y Marion Cotillard en Aliados. La historia se centra en el protectorado francés de Marruecos en plena Segunda Guerra Mundial. Con trazas de Casablanca, presenta a Marianne, una francesa de la Resistencia, y a Max, espía canadiense del bando aliado. Un disfrute permanente para ver en pareja.

Brokeback Mountain (2005)

Cuando se estrenó, hace ya 18 años, fue una película absolutamente rompedora, ya que narra la historia de amor entre dos vaqueros del Oeste norteamericano que se conocen mientras hacen cola para ser contratados por un ranchero. Puro amor homosexual. Sirvió de espoleta en la lucha por los derechos civiles de las parejas homosexuales, y sigue siendo un film absolutamente icónico en el combate por la igualdad sexual. Por San Valentín, merece la pena defender su vigencia, también, como una buena película.

Friendzone (2021)

Finalizamos este particular top five con una película bastante particular, pensada, en principio, para un público adolescente, aunque consiguió romper ese molde y copar las listas de Netflix por su carácter de comedia romántica. Se trata de la francesa Friendzone. El nombre es bastante elocuente. Un joven, romántico empedernido, conoce a una chica y piensa que puede ser la mujer de su vida. La chica, no obstante, le trata como un amigo. ¿Logrará darle al vuelta a la situación? Puedes verlo en Netflix.