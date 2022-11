El Concurso Nacional de Arte Flamenco, así como sus actuaciones complementarias, entre las que destaca el estreno de la obra La Leona, de Olga Pericet, y varios conciertos de hip-hop y trap, con el "plato fuerte" de El Jincho, marcan el ritmo de la agenda cultural de este fin de semana en Córdoba.

A ritmo de hip-hop

A Córdoba llega este fin de semana varias actuaciones de hip-hop que seguro que serán bien recibidas por los fans de este género musical. El viernes, a las 20 horas, Blake actuará en la Sala M100, el cantante y compositor es famoso por temas como Lengua de serpiente o Ideales. Ese mismo día, pero una hora más tarde y en Bianco Louge Club, la rapera de 24 años Anier dará también un concierto con el que hará bailar a los espectadores al ritmo de su música.

El Jincho

Sin embargo, el plato fuerte de este género llega de la mano de El Jincho, que actuará el sábado a las 21 horas en la Sala M100. Hace unos años se convirtió en todo un fenómeno viral y, amado por muchos y demasiado polémico para otros, lo cierto es que este trapero se ha hecho un hueco en el hip-hop y trap español gracias a temas como Pedrito Pica Piedra o La Patrulla.

Concurso Nacional de Arte Flamenco

Para este domingo, y a partir de las 20 horas, en el Gran Teatro se llevarán a cabo las actuaciones de los finalistas de la vigésimo tercera edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Estas interpretaciones continuarán hasta el miércoles 23 a la misma hora, y también el Gran Teatro.

Olga Pericet

La bailaora y compositora cordobesa, Olga Pericet, llega este domingo a su tierra como una de las actividades complementarias del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Pericet estrenará el viernes a las 20 horas en el Gran Teatro su obra La Leona, con la que espera ofrecer un espectáculo único y una interpretación única de la guitarra flamenca. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo escenario, tocará el guitarrista Niño Seve.

The Best of Flamenco Magic

Magia y flamenco se darán la mano este domingo a las 12 horas en el gran teatro con el espectáculo "The Best of Flamenco Magic". Este proyecto pretende sorprender al espectador, a la par que ser educativo y aportar humor, abordando diferentes aspectos del flamenco. También está enmarcado dentro de las actuaciones complementarias del Concurso Nacional de Arte Flamenco.