Este domingo 24 de octubre, Córdoba celebra el Día de San Rafael, su Custodio, una jornada que, además de por la fiesta y los planes con familia y amigos, está marcada por la historia. Así, conviene recordar que la devoción de la ciudad por el Arcángel se remonta al siglo XVI, cuando en medio de la epidemia de peste San Rafael se le apareció al padre Roelas hasta en cuatro ocasiones para revelarle que él salvaría a la ciudad. En la quinta aparición, el 7 de mayo de 1578, el después Custodio le dijo: “Yo te juro, por Jesucristo crucificado, que soy Rafael, ángel a quien Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad”. Al poco tiempo dejaron de morir personas de peste en la ciudad y fue entonces cuando comenzó un fervor que se mantiene hasta hoy.

Por ello, el 24 de octubre no es solo el día de los rafaeles y rafaeles, sino por extensión de todos los cordobeses. Lo tradicional es pasar la jornada con familia o amigos alrededor de un perol, pero son muchos los planes que se pueden disfrutar este día. Te proponemos cinco.

Perol en la parcela o en El Arenal

Aunque el covid aún no permite el habitual ‘cuchará y paso atrás’, muchos cordobeses volverán a reunirse este año en torno al perol tras la bajada de la incidencia en la pandemia. Eso sí, el campo y Los Villares deberán esperar porque la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible ha prohibido los peroles en la sierra por el riesgo de incendios.

Como alternativa, el Ayuntamiento de Córdoba pone a disposición de los grupos el recinto ferial de El Arenal o siempre se puede acudir a las parcelas, si es el caso.

Patios en otoño

Si los peroles no son lo tuyo y prefieres disfrutar del bullicio de la ciudad, este fin de semana abren los Patios de Córdoba dentro del festival de patios de otoño con motivo del centenario de la fiesta. Para la ocasión, abrirán sus puertas los 21 patios premiados en el certamen de mayo: en la modalidad de arquitectura antigua, los patios de Marroquíes 6, Tinte 9, San Basilio 44, San Basilio 40, San Basilio 14, Isabel II 1, Parras 6 y Maese Luis 22. En arquitectura moderna: Parras 5; plaza de las Tazas 11, Martín de Roa 2, Chaparro 3, Pastora 2, Duartas 2, San Juan de Palomares 8 y San Basilio 10. Además abrirán los patios que fueron menciones especiales: Céspedes 10, Martínez Rücker 1, Zarco 15 y Frailes 6., y el que obtuvo la mención de honor: el patio de Martín de Roa 7.

El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

Misa en el Juramento

La iglesia del Juramento, en la plaza de San Rafael, es el centro de la jornada de devoción por el Custodio y permanecerá abierta todo el día para que los fieles puedan acercarse a ver la imagen del Arcángel. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, oficiará la tradicional misa de San Rafael, con la presencia de las autoridades, a las 10.30 horas.

Rutas de senderismo

Que no se pueda hacer un perol en el campo no quiere decir que no se pueda disfrutar de la naturaleza y la luz del otoño en la sierra cordobesa.

Los cordobeses son afortunados de tener cerca cinco rutas por la sierra para disfrutar de la práctica del senderismo y poner pasar el Día de San Rafael en el campo: la subida a las Ermitas, los Baños de Popea, Las Jaras-Los Riscos, la Cuesta de la Traición y la ruta de Santo Domingo.

Bandas de Córdoba por San Rafael

Con motivo del Día del Custodio, las bandas de Córdoba actuarán al aire libre en distintos puntos de la capital. ‘Coronación de espinas’ a las 12.00 horas en la plaza del Potro, ‘Cristo de Gracia’ a las 12.00 horas en la Puerta del Puente, y ‘Nuestra Señora de la Salud’ a las 12.45 horas en la plaza de la Compañía.