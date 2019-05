Acción por Córdoba apuesta por la hostelería para fomentar el empleo

El candidato de Acción por Córdoba, Ricardo Rojas, ha mantenido esta tarde una reunión de trabajo con Asociación Empresarial de Hostelería de Córdoba (Hostecor), en la que estuvo presente su presidente, Fran de la Torre, y miembros de su ejecutiva.

Ricardo Rojas, que también estuvo arropado por parte de su candidatura, ha destacado al término de la misma que “Hostecor debe tener todo nuestro apoyo, y lo tendrá, porque es el sector que más ayuda la reducción del paro de nuestra ciudad, aunque seamos la que mayor tasa tiene de Andalucía”. Rojas asumió que “tenemos que hacer en Córdoba grandes eventos que atraigan a turistas; así recordamos la salida de la Vuelta Ciclista a España, el Campeonato Europeo de Fútbol Sala, el Campeonato Europeo de Trial, la Copa Davis o la visita de selecciones absolutas de baloncesto y balonmano. Este tipo de eventos son los que repercuten directamente en la economía de Córdoba, desde hostelería, comercios pequeños u hoteles”.

Otro de los temas tratado en la reunión,ha sido el de los veladores. Rojasha aclarado al respecto que “la Junta de Andalucía es la competente en la materia, y el Ayuntamiento debe ser cumplidor de la ley vigente. Lo que está claro es que si ponemos aún más trabas con ordenanza de veladores, si lo sumamos a las trabas de la Junta, al final vamos a tener que quitar muchas mesas y sombrillas; lo que hará que muchos puestos de trabajo desaparezcan. Eso es lo que no queremos desde Acción por Córdoba”.

La vida nocturna de la ciudad también ha salido como tema de polémica. Tanto Hostecor como AxC coinciden en que “los bares deben hacerse responsable de que la calle sobre la que están no se convierta en un bebedero ni que los clientes pasen la noche fumando y molestando a los vecinos”. El alcaldable por AxC ha explicado que “las calles deben ser para transitarlas y no hay derecho a perturbar el descanso vecinal”. Al mismo tiempo, Rojas puso de ejemplo un céntrico bar de copas en el “no solo cuidan de que la música no salga al exterior y que la gente esté a sus puerta lo justo de un cigarro, sino que tienen una cuadrilla de limpieza que hace que toda su acera esté impecable a la mañana siguiente. Y no tendrían por qué hacer esto, pero lo hacen porque Sadeco no hace bien su función. Si no fuera por ellos, en esa acera se quedarían pegados los zapatos”.

Para concluir la valoración, el número uno de Acción por Córdoba ha comentado que “estamos que las relaciones con este sector sean lo más fructíferas posible y entre todos podamos ofrecer un servicio de calidad a los vecinos de Córdoba y a todos esos turistas que tanto bien hacen a nuestra ciudad”. Sobre el empleo concretó que “a pesar de que muchas veces esos contratos son de poco tiempo, pero es un ingreso para una familia, una cotización en la seguridad social y un impulso para que el paro en Córdoba descienda. Haremos todo lo que esté en nuestra mano y no tendremos que llamar a Sevilla o a Madrid, las decisiones se tomarán desde Córdoba para mejorar Córdoba”.