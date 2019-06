Ya se pueden recoger las invitaciones para ver a Rosalía en Los Califas

Ya se pueden recoger las invitaciones para ver a Rosalía. Como se esperaba, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado, a través de un comunicado, que las entradas gratuitas para disfrutar del concierto que la cantante catalana ofrecerá el próximo sábado en la plaza de toros, en el marco de la Noche Blanca del Flamenco, se pueden empezar a retirar en las taquillas de Los Califas a partir de las 10.00 horas.

El consistorio también ha dado a conocer el enlace donde se puede solicitar la invitación por internet, que es https://nocheblancacordoba.janto.es, y que se activará igualmente a las 10.00 horas. Unas 10.000 personas tendrán la oportunidad de vivir en directo el espectáculo con el que la artista catalana ya ha triunfado en Norteamerica y girará los próximos meses, El mal querer. Cada ciudadano podrá retirar tan solo dos boletos y tendrá que indicar el carnet de identidad de las dos personas para quien las empleará. El día de la actuación cada persona deberá presentar su DNI junto a la invitación.

Para evitar aglomeraciones, se abrirán todas las taquillas de Los Califas, por lo que se espera que la distribución sea rápida y finalice en apenas unas horas. Habrá disponibles dos tipos de entradas en función de las dos ubicaciones con las que cuenta el recinto: grada y pista. El aforo de la pista estará limitado a un máximo de 2.500 personas.Para optar entre invitaciones de grada y pista primará el orden de llegada o de solicitud recibida, tanto en la distribución presencial como en la plataforma online. Los dos tipos de invitaciones estarán disponibles hasta fin de existencias.

Las personas con movilidad reducida podrán solicitar las entradas en igualdad de condiciones y por

los mismos cauces que el resto, con la garantía de que el espacio cuenta con accesos y cumple con los requisitos de accesibilidad que exige la legislación vigente.

El concierto, que supone una excepción en el evento flamenco cordobés, cuyos espectáculos son en recintos abiertos, costará a las arcas municipales un total de 217.800 euros, llegando el presupuesto final de la velada flamenca a 357.700 euros. Este incremento del gasto estaba ya previsto puesto que, aunque Rosalía no ha subido el caché que firmó el pasado mes de octubre con el Ayuntamiento, pese a que este ha ascendido considerablemente desde entonces dada la popularidad alcanzada en los últimos meses, la producción del espectáculo con el que la artista gira actualmente y que presentará en Los Califas es mucho más cara.

Colas en las taquillas de la plaza de toros,esta misma mañana. SÁNCHEZ MORENO

Normas de acceso el día del concierto

La apertura de puertas se realizará a partir de las 21.00 horas de la noche, esto es, tres horas antes del inicio del concierto. El acceso al recinto de la plaza de toros se llevará a cabo solamente a través de las cuatro entradas que estarán habilitadas.

El control de acceso estará vigilado en todo momento por controladores, que serán los encargados de requerir el DNI o pasaporte a cada una de las personas que presenten una invitación. La no presentación de la documentación junto a la invitación impedirá el acceso al recinto de manera automática. Del mismo modo, no se permitirá la entrada de personas al concierto cuyo DNI o pasaporte y nombre no se corresponda con el indicado en la invitación.La organización advierte de que queda terminantemente prohibido el acceso al recinto del concierto con bebidas o comidas de cualquier tipo. El recinto tendrá su propio servicio de restauración.

Muchas personas han pasado la noche junto a la plaza de toros. SÁNCHEZ MORENO

A las 8.00 horas de la mañana, estas son las colas en la plaza de toros. SÁNCHEZ MORENO