El Ayuntamiento pagará 217.800 euros por el concierto de Rosalía del día 15

Y porque va el Ayuntamiento a pagar un concierto para unos cuantos? Si no hay audencia suficiente para pagar los gastos no sera tan interesant y entonces que se cancele el evento. El Ayuntamiento no esta para estas cosas. Tiene cosas mas importantes donde meter un 1/4 millon de €.