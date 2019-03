Julia Navarro: «Nadie puede ser demócrata si no es feminista»

Julia Navarro tiene una frustración: no haber sido bailarina. Su familia no se lo permitió, pero el destino la recompensó y ahora es una de las novelistas españolas de mayor renombre, algo que, según cuenta, sucede en una época de avances en la que «nadie puede ser demócrata si no es feminista». «Nadie puede ser demócrata si no lucha por que la otra mitad de la población tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades y pueda romper ese techo de cristal que tenemos las mujeres», señala la autora madrileña, de 65 años, a su paso por Buenos Aires para presentar su último libro, Tú no matarás (Plaza & Janes).

En esa novela, la séptima que publica, cuenta la historia de tres amigos que huyen de España en los años posteriores a la guerra civil (1936-1939). Entre ellos Catalina, marcada por el estigma de ser madre soltera en plenos años 40, tiempos en los que la mujer solo era «un apéndice» que pasaba de la casa del padre a la del marido.

Sin embargo, su intención no es adoctrinar a través de su literatura. «Planteo problemas, cuento situaciones y espero que el lector saque sus propias conclusiones», afirma la autora de La hermandad de la sábana santa.

Según confesó la escritora , Tú no matarás estuvo guardado durante un tiempo en un cajón, a medio escribir, por el shock que le producía a la autora la historia que ella misma creaba, teñida por las calamidades de la posguerra.