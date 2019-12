'Dolor y gloria', nominada al Globo de Oro a mejor película extranjera

'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, optará al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. El filme del director manchego tendrá como rivales a 'Parásitos', 'Retrato de una mujer en llamas', 'Los miserables' y 'The farewell'.

Además, Antonio Banderas está nominado en la categoría de mejor actor protagonista de drama por el filme de Almodóvar, un reconocimiento más a su interpretación en 'Dolor y gloria', por la que ha recibido varios premios de la crítica, el premio al mejor actor en Cannes, y el galardón al mejor actor en los premios del cine europeo. Sus rivales serán Christian Bale ('Ford V. Ferrari'), Adam Driver ('Historia de un matrimonio'), Joaquin Phoenix ('Joker') y Jonathan Pryce ('Los dos Papas').

Por su parte, en la categoría de mejor actriz de comedia o musical, ha sido nominada la actriz hispanocubana Ana de Armas por su papel en 'Puñales por la espalda', y se enfrentará a Awkwafina ('The farewell'), Cate Blanchett ('Where'd you go Bernadette?'), Beanie Feldstein ('Booksmart') y Emma Thompson ('Late night').

Foto promocional de 'Puñales por la espalda', con Ana de Armas - EFE

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA; por sus siglas en inglés) ha hecho hoy pública la lista de nominados a los 77º Globos de Oro, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 5 de enero en Los Ángeles (Estados Unidos).

El drama 'Historia de un matrimonio', de Noah Baumbach, lidera las nominaciones de los Globos de Oro con siete candidaturas: mejor película dramática, dirección, guión, actriz (Scarlett Johansson), actor (Adam Driver) y actriz de reparto (Laura Dern). Los otros dos filmes más nominados son 'El irlandés' de Martin Scorsese, que opta al premio a mejor película dramática, dirección, guion y actor secundario (Al Pacino y Joe Pesci); y 'Érase una vez en Hollywood', de Quentin Tarantino, nominada mejor película o musical, dirección, guion, actor (Leonardo Di Caprio) y actor de reparto (Brad Pitt).

Presentación de 'Historia de un matrimonio' en el Festival de Venecia - EFE

Se da la circunstancia de que la productora con más nominaciones en la plataforma de 'streaming' Netflix, con un total de 17 candidaturas, por las ocho que consigue su inmediata perseguidora, Sony.