El artista Mark Fell muestra en el C3A sus distintas facetas musicales

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, presenta a Mark Fell en dos conciertos, los días 13 y 14 de septiembre, a las 20.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, que mostrarán distintas vertientes de su trabajo musical. En el primer concierto, el viernes 13, dará rienda suelta a las relaciones entre composición computacional y electrónica en la faceta más experimental del músico. En el segundo concierto, al día siguiente, presentará su obra para percusión Intra. Esta pieza ha sido compuesta para un instrumento diseñado por Iannis Xenakis en 1978 y que recibe el nombre de sixxen. Intra será interpretada por Drumming Grupo de Percussão (Rui Rodrigues, Saulo Giovannini, Pedro Oliveira y Miquel Bernat).

Mark Fell es un artista multidisciplinar radicado en Sheffield (Reino Unido). Después de estudiar cine experimental y vídeo arte en la Sheffield City Polytechnic, retornó a las tecnologías computacionales, música y sonido sintético. En 1998, comenzó el lanzamiento de una serie de discos en sellos que incluyen a Mille Plateaux, Line, Editions Mego y Raster Noton. Fell es reconocido por explorar la relación entre distintos estilos de música popular, tales como la electrónica y la música club, junto a una aproximación académica a la composición computacional, con énfasis en los sistemas algorítmicos y matemáticos. Con posterioridad a sus primeras obras de música electrónica, la praxis de Mark Fell se expande para incluir la imagen en movimiento, instalaciones de sonido y luz, coreografía, textos críticos, proyectos curatoriales y actividades educativas. Ha colaborado con artistas como Yasunao Tone, Keith Fullerton Whitman, Okkyung Lee, Luke Fowler, Peter Gidal, John Chowning, Ernest Edmonds, Peter Rehberg, Oren Ambarchi y Carl Michael Von Hausswolff.

Además, el músico experimental ha colaborado con instituciones tan prestigiosas como la Hong Kong National Film archive (Hong Kong), The Baltic (Gateshead), MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, La Casa Encendida (Madrid), Laboral (Gijón), The Institute of Contemporary Art (Londres), Royal Festival Hall (Londres), The Serpentine (Londres), The Australian Centre For Moving Image (Melbourne), Artists Space (Ciudad de Nueva York) o Issue Project Room (Ciudad de Nueva York), entre otras. Mark Su obra está en la colección de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (Viena, Austria) y ha recibido el reconocimiento de ARS Electronica (Linz).

Drumming Grupo de Percussão nació en el año 1999 a raíz del primer curso superior de percusión abierto en Portugal, pero también surgió de una tendencia generalizada en la cultura occidental, en la que la percusión ha dejado de ser un mero instrumento de acompañamiento, para convertirse en sinónimo de innovación. El grupo actúa bajo la dirección artística de Miquel Bernat.