Coronavirus en Córdoba: se aplaza el Mayo Festivo, se baraja octubre para los patios y septiembre para la feria

El no suspender definitivamente todos los actos festivos, Semana Santa , feria, cruces, patios, cata del vino, conciertos, feria, ….. es una solemne majadería. Se suspenden y punto. El año que viene habrá otra oportunidad. ¿Vamos a juntar todos estos actos en septiembre y octubre, una vez que pase el calor del verano y antes de que lleguen el frio y la lluvia? Seamos realistas. Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.