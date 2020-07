El Ayuntamiento de Puente Genil acuerda iniciar la externalización de la gestión del alumbrado público

El equipo de Gobierno (PSOE-Cs) del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado en el Pleno de julio el inicio del expediente de contratación para la concesión del servicio de alumbrado público, una vez finalizados los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas donde se establecen las condiciones del contrato, así como los informes de intervención y secretaría necesarios para la contratación, que acabará con la contratación de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) que permitirá tener en Puente Genil, en un corto plazo de tiempo, un alumbrado público completamente renovado y adaptado a las nuevas exigencias normativas.

La propuesta no contó con los votos favorables de la oposición (PP e IU), en ambos casos porque no creen que haya un ahorro económico para el Ayuntamiento de Puente Genil con la licitación planteada.

El portavoz socialista, José Antonio Gómez, quien defendió la propuesta dijo que el cambio a tecnología LED de toda la luminaria que tendrá que realizar la ESE en los 6 primeros meses de la concesión, y para lo que tendrá que presentar un plan de actuación tal y como establece el pliego, “supondrá una reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y un ahorro importante en consumo energético desde los primeros meses del contrato".

Un contrato que tendrá una duración establecida de 15 años improrrogables, y que está cuantificado en algo más de 8,1 millones de euros, que el Ayuntamiento abonará a razón de casi 541 mil euros al año, cantidad que el Consistorio viene gastando en consumo. "A cambio de esta cantidad anual, apuntó Gómez, la ESE deberá, además de hacer frente a ese gasto en energía que ya no tendrá el Ayuntamiento, la realización de obras de mejora en las instalaciones e invertir más de 2,5 millones de euros en la renovación de los 4.910 puntos de luz actuales del municipio y sus aldeas, así como de la actualización de los 92 centros de mando y control conforme a los exigencias normativas de seguridad y eficiencia; y la incorporación de 90 nuevos puntos de luz adicionales en aquellos lugares que el Ayuntamiento considere necesarios”.

El portavoz también puntualizó que la empresa también asumirá completamente la gestión energética necesaria para el correcto funcionamiento del servicio, y la ESE deberá realizar el mantenimiento preventivo para conseguir el perfecto funcionamiento de las instalaciones. “Para ello, dijo José Antonio Gómez, deberá disponer también de personal, de un servicio de guardia 24 horas, de como mínimo de 2 vehículos, de almacén y stock mínimo de recambios que permita atender cualquier incidencia de forma inmediata y de las que deberá rendir cuentas al Ayuntamiento de forma mensual, para las que tendrá el software necesario de gestión, así como un teléfono de recepción de avisos para la atención al público”. “Y por supuesto, la garantía total de reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados por uso y envejecimiento de las instalaciones.

El portavoz del PP, Sergio Velasco, explicó el voto en contra porque para este grupo municipal se tendría que haber realizado por este orden "una consultoría, haber realizado un proyecto detallado, haber solicitado asistencia técnica de la Diputación y por últimos gestionar subvenciones". Sin embargo, lo que han hecho es " lo último que había que hacer, la licitacióndisminuir el suministro eléctrico ni en materia de solicitud de subvenciones".

El portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, explicó que "no nos fiamos, por eso no nos comprometemos porque es una medida cortoplacista, no supone un ahorro". Y argumentó que la propuesta técnica "como mínimo van a ser equipos mejores, el problema es que llegamos a esta vía después de haber hecho muchas propuestas para llevar a cabo estas políticas y solo llegan a estas conclusiones cuando se trata de privatizar el servicio público".