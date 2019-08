IU pide que se limiten las salas de juego y se suspenda cautelarmente la concesión de licencias

IU pedirá que el Ayuntamiento regule la existencia de salas de juego en la ciudad, una iniciativa que comenzaron en el mandato anterior, pero que no llegó a culminarse. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, pedirá en el próximo consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo la formulación de la innovación del PGOU con este fin, lo que implicará a su vez la suspensión cautelar de licencias para las salas de apuestas. El grupo municipal de IU considera clave que el Estado, por su parte, proteja a los ciudadanos "porque la ludopatía es una enfermedad", y que el Ayuntamiento limite la concesión de licencias para las salas de juego (que no pueda haber, por ejemplo, ninguna a menos de 500 metros de un centro educativo), así como prohibir su publicidad.



El expresidente de Urbanismo se ha solidarizado con la petición de los vecinos del Campo de la Verdad que piden que se paralice la licencia para abrir una casa de apuestas, concretamente en el número 1 de la avenida de Cádiz. Los vecinos, a través de la Federación Al-Zahara, han reclamado una ordenanza que regule y establezca una normativa para las salas de juego, que permita eliminar estos tipos de establecimientos al menos de las zonas más vulnerables (cercanía de centros educativos o parques o que no haya más de 1 por cada 20.000 habitantes) y no dar más licencias para esta actividad en el distrito Sur. En este sentido, se ha pronunciado también Pedro García que ha alertado del incremento de este tipo de establecimiento en barrios con menor renta per cápita como el distrito Sur, Fátima o Levante.

Pedro García ha recordado que la modificación de la ordenanza de publicidad exterior del año 90 para prohibir la promoción de casas de apuestas en Córdoba se inició en 2019, y ha pedido al nuevo equipo de gobierno que culmine aquel trabajo. Además, el portavoz de IU ha recordado que en el pleno de junio del 2018 se aprobó una moción conjunta de todos los grupos municipales, promovida por la asociación contra la ludopatía Acojer, en la que se instaba a las administraciones central y autonómica a evitar la publicidad o el patrocinio de las salas de juego en eventos deportivos, culturales o sociales de todo tipo --García ha alertado de la dificultad que implica esta prohibición cuando equipos como el Real Madrid son patrocinados por casas de apuestas--; regular las relaciones comerciales en los medios de comunicación de este tipo de salas, prohibir la entrada de menores a las salas de apuestas o regular de un modo más estricto las apuestas on-line.