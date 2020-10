Podemos pide al alcalde que no se arrogue el éxito de que el Gobierno haya suprimido la regla de gasto

El concejal del grupo municipal de Podemos Córdoba Juan Alcántara ha respondido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que haber conseguido la relajación de las reglas fiscales y la supresión de las reglas de gasto por parte del Gobierno central ha sido "el éxito de todos los partidos y no sólo el suyo; es decir, no es el logro de una parte únicamente, sino de todo el conjunto". En este sentido, desde Podemos han recordado también al regidor del PP que en el debate que se produjo en el pleno sobre el real decreto para el uso de los remanentes municipales Podemos Córdoba adoptó una postura "racional y optó por la abstención", ya que consideraba que, en efecto, "había cosas mejorables en el texto y que seguramente, de haber seguido su curso, se hubieran limado en un debate parlamentario".

Ahora "es el momento de pasar página y centrarse en qué se va a gastar ese dinero, en lo que creo es el debate crucial y real que tendríamos que llevar al seno del Ayuntamiento", ha insistido el edil, quien ya ha avanzado que las preferencias de la formación morada son claramente políticas de empleo, el refuerzo de las empresas municipales y el aumento de las ayudas sociales y para el comercio local.

Entre otras cuestiones, Juan Alcántara coincide con la preocupación del alcalde en el hecho "hay que seguir trabajando para resolver la situación de aquellos ayuntamientos que no han tenido superávit y que no pueden quedarse atrás tampoco". Pero el concejal de Podemos Córdoba tiene la sensación de que José María Bellido se arroga el papel de actuar de portavoz de los alcaldes que votaron en contra de la decisión de la FEMP sobre el decreto, y cada vez que surge alguna novedad al respecto comparece ante los medios para informar con el tamiz de su visión de las cosas. "Actúa como su hubiera sido un éxito suyo propio, cuando todos los partidos y formaciones políticas tienen mucho que ver con lo conseguido a la hora de llegar a un consenso".

Alcántara ha recordado también que el Gobierno central tomó el miércoles pasado una decisión crucial, como es la de suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021 para poder impulsar la recuperación y estimular la economía en los municipios, y diseñar, al mismo tiempo, unos Presupuestos Generales ambiciosos que hagan frente a las necesidades del momento. "Unas reglas que, todo hay que dejarlo claro, proceden del Ejecutivo del PP con la aprobación en el año 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y suponen un auténtico yugo para los consistorios". Y es que "con la suspensión de las reglas fiscales, todas las administraciones podrán poner a disposición de los ciudadanos -sin restricciones- sus recursos económicos, y la prioridad en este caso es hacer frente a la pandemia y a la crisis económica y sanitaria con un fuerte estímulo fiscal".

De este modo, según el edil de la formación morada, los ayuntamientos españoles que tuvieron superávit podrán utilizar sin límite los 14.000 millones de remanentes que tienen ahora acumulados, y "no tiene sentido que estos ahorros estén bloqueados en los bancos en un momento de urgencia económica y social como es el actual". Además, Alcántara ha destacado que al suspenderse las reglas fiscales y de gasto eso "implica que no hay objetivos de estabilidad, ni límites de déficit, aunque sí habrá un techo de gasto marcado pro el Estado". Por tanto, los ayuntamientos, según parece, van a poder gastar sus remanentes e incluso incurrir en déficit, "por lo que se deduce que el debate en torno al decreto ya no tiene sentido, al menos tal y como estaba planteado en un principio".