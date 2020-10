El Ayuntamiento se replanteará cómo gastar sus remanentes tras la supresión de la regla de gasto

El alcalde de Córdoba y vicepresidente de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José María Bellido, ha mostrado su satisfacción por el anuncio del Gobierno central de que suprimirá la regla de gasto de los ayuntamientos para contribuir a la financiación local en tiempos de pandemia. Bellido fue uno de los alcaldes que lideró junto a una treintena de alcaldes de varias ciudades de España una rebelión en contra del real decreto que quería aprobar el Gobierno y que había sido impulsada por la FEMP sobre el uso de remanentes. "Es una magnífica noticia para Córdoba" y "pone en valor la resistencia que hemos tenido muchos alcaldes porque hemos logrado partes de los objetivos", ha asegurado, aunque sigue reivindicando un fondo de transporte público y una solución para las administraciones locales que no dispongan de ahorros.

La nueva situación normativa hará replantearse de nuevo el fin de unos 17 millones de euros que el Ayuntamiento de Córdoba tenía previsto destinar a Inversiones Financieramente Sostensibles, que serán ahora de libre disposición. Bellido dice que el escenario ha cambiado como de la noche al día, no sólo porque cambia la materia de las inversiones que se puedan hacer, si no que también se amplían los plazos (las inversiones sostenibles hay que iniciarlas antes de final de año y ejecutarlas en 2021). De este modo, el Ayuntamiento no destinará exclusivamente ese dinero a la mejora de la flota de Aucorsa o Sadeco, como tenía previsto, o para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, como ha desvelado hoy el alcalde, si no que las destinarán también a ayudas al comercio, autónomos y pymes. El alcalde ha prometido hablar antes con los grupos de la oposición y a los agentes sociales para ver dónde destinar los remanentes, pero ha dicho que disponen de una guía clara que es el plan de choque.

La lectura política

A juicio de Bellido, la última decisión del Gobierno central evidencia que sí había alternativas para el gasto de los ahorros municipales y que, de hecho, en Europa se habían dejado sin efecto las reglas fiscales. "Después de 5 meses se ha entrado en razón. Es una magnífica noticia pero llega 5 meses tarde", ha añadido. En todo caso, los ayuntamientos están a la espera de que el anuncio se plasme en un texto legal y no cejan en sus reivindicaciones que afectan también a los ayuntamientos que no tienen remanentes y que igualmente tienen que enfrentarse a la crisis. Bellido ha mostrado su solidaridad con estos ayuntamientos, como el de Zaragoza, Granada o Jaén, y ha afirmado que "si no se les dota de un fondo incondicional solo habremos solucionado parte del problema". "No podemos dejarlos en la estacada a millones de españoles", ha añadido.

Respecto al ámbito local, el alcalde ha querido hacer una reflexión a aquellos concejales que defendieron el real decreto primero del Gobierno (es decir los del PSOE e IU), para pedirles que en el futuro defiendan "los intereses de tu ciudad" y no los del partido, sobre todo porque esas formaciones pueden después cambiar de criterio como ha ocurrido en este caso.