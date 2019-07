El gobierno local presentará sus primeras ordenanzas fiscales esta semana

Las primeras ordenanzas fiscales del equipo de gobierno se conocerán esta semana. Así lo ha asegurado esta mañana el presidente de Urbanismo y responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento, Salvador Fuentes, que ha explicado que antes del viernes presentará el borrador con la idea de abrir el debate sobre el mismo en septiembre. Los cambios previstos afectarán al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, al Impuesto de Bienes Inmuebles de carácter rústico, que, según ha expresado, "es el más caro que hay en toda España", a las bonificaciones de familias numerosas, y a las plusvalías, "que van a bajar de forma considerable", cosa que era "de justicia". También se verán afectados el ICIO y la tasa de licencias, que se refundirán "y bajan considerablemente para repuntar la actividad económica". El alcalde, José María Bellido, ya avanzó la semana pasada en Los Desayunos de Córdoba que el borrador se presentaría en julio.



Aunque la medida no entrará en las ordenanzas que el equipo de gobierno prepara para el 2020, Fuentes ha asegurado que van a estudiar la petición que hace el Consejo del Movimiento Ciudadano de revisar los cobros indebidos del IBI urbano a parcelistas que viven en zonas que no tienen plan parcial aprobado de forma definitiva. El concejal garantiza que se estudiará el alcance de la última sentencia del Supremo que aborda el tema y solicitará información al órgano de gestión tributaria para que haga una valoración y ver si afecta o no en Córdoba.



Por otro lado, el presidente de Urbanismo ha anunciado que esta misma semana presentará el plan de choque que se lleva a cabo en la Gerencia de Urbanismo desde la semana pasada para desatascar más de 3.000 licencias. Fuentes ha asegurado que "lo que dijo el alcalde es cierto" y "hay más de 3.000 expedientes pendientes en la Gerencia de Urbanismo". "Era y es un problema muy gordo que vamos a intentar resolver en seis meses", asevera. De esa manera respondía al anterior presidente de Urbanismo, Pedro García, que negó la semana no pasada la existencia de más de 3.000 licencias sin resolver y aseguraba que cuando dejó el cargo solo había 944.