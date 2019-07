El movimiento ciudadano urge a revisar los cobros indebidos deI IBI a parcelistas

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) urge a revisar los cobros indebidos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano que se están realizando a los residentes en parcelaciones que carecen de plan parcial aprobado de forma definitiva. Se trata de una de las reivindicaciones que dirige al nuevo gobierno local y que considera urgente en relación a las parcelaciones. El CMC ya aprobó en abril exigirle al Ayuntamiento la revisión de oficio, y con carácter retroactivo, tras una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2019 que indica que no se debe cobrar el IBI urbano a un inmueble situado en suelo urbanizable que perdió ese carácter al quedar anulado el planeamiento y que volvió a ser no urbanizable de especial protección. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, opina que «la sentencia deja claro que, sin un plan aprobado, no tienen por qué pagar el IBI urbano» y que brinda la posibilidad de recuperar el dinero de los últimos cuatro años. Teniendo en cuenta que las ordenanzas fiscales para el 2020 están a punto de presentarse, De Gracia pide que tengan en cuenta esta circunstancia y, si no, anuncia que exigirá la modificación. El CMC lleva cinco años solicitando una reducción del IBI a las casas de parcelaciones sin servicios básicos al estimar que, si carecen de ellos, no se pueden considerar urbanas.

El movimiento ciudadano reclama a la Gerencia de Urbanismo que inicie «ya» la innovación de PGOU que permita incorporar al mismo los asentamientos que se encuentran en suelo no urbanizable con la finalidad de que puedan optar a su regularización y a la dotación de servicios. Además, su petición es que tanto los asentamientos que se queden fuera como las viviendas aisladas que están en ese tipo de suelo puedan acogerse a la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). Fundamental será para ello retirar la especial protección. De Gracia recuerda que el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó en diciembre del 2018 iniciar esa revisión de PGOU en relación a la periferia -e incluso acordó el comienzo de los trabajos para el primer trimestre del 2019-. En el documento aprobado durante el mandato del PP sobre los núcleos existentes en suelo no urbanizable aparecen 47 considerados asentamientos que, según afirma, deberían incorporarse al PGOU. De Gracia está convencido de que, al menos, la mitad podrían incluirse. Hay que recordar que no es la primera vez que el Pleno acuerda emprender una innovación de PGOU en ese sentido. Ya ocurrió en septiembre del 2014 y, a pesar de ello, la situación no ha variado, lo que complica mucho la dotación de servicios para las viviendas de suelo no urbanizable.

Avanzar en la dotación de servicios básicos es otra de las demandas del movimiento ciudadano. De momento, los primeros que se han beneficiado de la dotación que posibilitó la reforma de la LOUA de hace más de un año son propietarios particulares y pocos, pero queda mucho por hacer. Su objetivo es que «se consoliden los servicios básicos». Para ello, piensa que si Urbanismo no tiene personal suficiente, debe recurrir a asistencias técnicas. Además, piensa que es fundamental la constitución de la oficina del territorio, continuamente reclamada en los últimos mandatos y que sigue sin existir. De Gracia considera que Urbanismo «debe implicarse» para que lleguen a buen puerto los procesos iniciados en parcelaciones como Torreblanca.