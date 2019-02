Ganemos presenta un programa para acabar con el aislamiento de 13.000 mayores

Combatir la soledad no deseada en la tercera edad, que en nuestra ciudad afecta a 13.000 personas, es el objetivo de un proyecto pionero en España presentado este viernes por Ganemos Córdoba y en el que la formación lleva tiempo trabajando conjuntamente con entidades sociales.

La soledad no deseada “no es sólo u problema social, es también un problema de salud que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro físico y cognitiva, así como la ansiedad y estados depresivos”, ha afirmado Rafael Blázquez, portavoz de Ganemos Córdoba, quien advierte de que “seremos una sociedad fracasada si permitimos que nuestras personas mayores envejezcan solas y abandonadas por los poderes públicos”.

“Tenemos la obligación de ser responsables con las generaciones futuras y cuidadores y solidarios con las generaciones que nos han cuidado a nosotros”, ha subrayado Blázquez en compañía de la concejala Vicky López, responsable de este proyecto pionero que quiere situar a Córdoba, por ser la provincia andaluza más envejecida, a la cabeza en la lucha contra la soledad no deseada de la tercera eda, informa Ganemos Córdoba en una nota de prensa.

Para ello, el proyecto ‘Soledad Zero’ implicará a varias delegaciones municipales, Servicios Sociales, Igualdad y Participación, así como a las farmacias, comercios, centros de salud y vecinos y vecinas de los diferentes barrios de la ciudad para que actúen como “observadores de la soledad no deseada” y puedan detectar a personas mayores en esta situación.

Así, según ha informado la concejala Vicky López en rueda de prensa, el proyecto comenzará su puesta en marcha con un censo que establezca por barrios cuántas personas mayores existen en soledad no deseada y cuál es su situación social y sanitaria. Una vez elaborado este censo, se tejerá un plan comunitario de actuación para derribar barreras arquitectónicas, físicas y materiales que fomentan el aislamiento de la tercera edad. Otra de las medidas es el refuerzo de la oferta cultural y de ocio, así como una red de voluntarios que puedan acompañar a las personas mayores para poder disfrutar de estos eventos.

“Es hora de atajar este problema del que no se ha hablado nunca en este ayuntamiento”, ha apostillado Vicky López, quien considera que “sería un fracaso social que nuestros mayores no pudieran vivir dignamente por la soledad no deseada, que es una de las enfermedades del siglo XXI que más daño está haciendo a la tercera edad”.