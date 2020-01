El Consejo Consultivo autoriza la resolución de tres contratos que permitirá acabar la piscina del Figueroa

El Consejo Consultivo de Andalucía ha autorizado la resolución de tres contratos que permitirá acabar la piscina cubierta del Parque Figueroa. El órgano dependiente de la Junta ha emitido tres dictámenes favorables a la resolución de los contratos menores de dirección de obra para actualizar a la normativa vigente la piscina, de ejecución de esos trabajos, y de coordinación de seguridad y salud que pedía la Consejería de Educación y Deporte de la Junta. Estos pasos son importantes porque posibilitan seguir avanzando en el desbloqueo de la terminación de las instalaciones deportivas. La Diputación tiene previsto licitar lo que queda de obra. El proyecto salió en exposición pública a finales del año pasado.

Respecto a la resolución del contrato de dirección de obra de actualización de la normativa vigente, que fue adjudicada en diciembre del 2015, el Consultivo pone de manifiesto el retraso que sufrió, ya que tenía un plazo de cuatro meses que se prolongó durante catorce, lo que le lleva a concluir que hubo un incumplimiento y que fue nulo, ya que los contratos menores no deben exceder el año. El Consultivo no exime de responsabilidad al contratista, al que considera “copartícipe” de la nulidad, aunque tiene en cuenta que el retraso fue por "circunstancias ajenas a su voluntad”. Los mismos argumentos utiliza en el contrato de la dirección de la ejecución de la obra y en el de coordinación de seguridad y salud.

La piscina cubierta del Parque Figueroa acumula catorce años de espera desde que empezó su construcción, que se ha ido demorando por distintas circunstancias. La última intervención en la piscina concluyó en abril del 2017 y en noviembre de ese año la Junta entregó a la Diputación las instalaciones. Sin embargo, y una vez terminado el plazo de garantía, se han detectado deficiencias, cuyo arreglo ha exigido la Junta al adjudicatario de los últimos trabajos. La empresa ha subsanado algunas deficiencias pero otras no al considerar que son defectos de ejecución que no le corresponden, por lo que ha recurrido. Para acelerar la terminación, la Diputación decidió sufragar la actuación pendiente al no poder la Junta hasta que se resuelva el recurso que hay en marcha. Cuando la piscina esté acabada, la Diputación firmará un convenio con el Ayuntamiento para que este se haga cargo de la gestión.