El Ayuntamiento de Córdoba debe más de 6,2 millones a sus proveedores

El Ayuntamiento de Córdoba debe 6,2 millones de euros a sus proveedores. El dato lo ha facilitado esta mañana el responsable del área de Hacienda, Salvador Fuentes, que, además, ha anunciado un plan de choque para que el abono de facturas se ponga al día.



Fuentes ha detallado que el Ayuntamiento tiene pendientes de pago 1.610 facturas por valor de 4,8 millones de euros. A estas se suman, y dentro del ente matriz, 387.930 euros de facturas impagadas para reconocimiento extrajudicial de crédito. Además, y por empresas y organismos, hay 159.270 euros que Urbanismo adeuda a sus proveedores; 379.563 del Imdeco; 138.276 del Imdeec; 219.048 del Imae; y 139.228 del Imtur. A pesar de ello, la demora media en el pago a proveedores está siendo solo de dieciséis días. Fuentes asegura que el Ayuntamiento cordobés está entre los que más dinero debe de España a sus proveedores.



Por esa deuda de 6,2 millones de euros Fuentes ha pedido "perdón" y ha calificado la situación de "grave", ya que "no teniendo tensiones de tesorería tenemos un problema de pagos porque tenemos un cuello de botella preocupante" que puede repercutir en el periodo medio de abono. Fuentes ha asegurado que no tiene "autoridad moral para decir a los vecinos que paguen sus impuestos cuando el Ayuntamiento no paga su deuda".



El responsable de Hacienda ha garantizado que la "situación no va a seguir así" y que ya se está trabajando en tomar medidas como un plan de choque para normalizar el abono "en tiempo récord". Su idea es dotar de más personal al departamento y de más medios técnicos, además de cambiar la imagen de Hacienda, que debe ser "ejemplo de eficacia y eficiencia". "Hay que salir al paso de este gran boquete deudor", ha señalado, y "sin demora", ya que incluso hay requerimientos judiciales en algunos casos, como ha ocurrido con facturas del Imdeco.