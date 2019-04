La alcaldesa dice que "el PP pincha en hueso" con sus críticas por falta de personal

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha dicho que el PP "pincha en hueso" al criticar la falta de personal en el Ayutamiento de Córdoba, ya que, en todo caso, es correponsable de la situación. Además, la regidora socialista ha negado la mayor al afirmar que en los departamentos de Intervención, Tesorería y Contratación no sólo no falta personal, sino que hay más que al comienzo de su mandato. La regidora socialista ha salido de este modo al frente de las críticas vertidas ayer por el PP, tras hacer públicas las denuncias de los responsables de estos departamentos por la falta de plantilla y la situación de la Intervención con cerca de un millón de euros en facturas pendientes de auditar.

Para Ambrosio se trata de una crítica "infundada" y que "no atiende a la verdad", porque en estos cuatro años se han contratado dos técnicos y dos auxiliares en el departamento de Intervención, un técnico más, en Tesorería, y otro más, en Contratación. No obstante, la alcaldesa ha reconocido la falta de personal en el Ayuntamiento de Córdoba en líneas generales, una circunstancia de la que ha hecho responsable al propio PP y a su ley de racionalización de la Administración local. Así, ha cifrado en 592 los trabajadores que faltan en Capitulares respecto a la plantilla municipal del año 2015, por las limitaciones en las tasas de reposición y las restricciones impuestas por la normativa aprobada por el PP. En el caso del retraso en las facturas pendientes de fiscalización, ha dicho que eso se debe a que aún no se ha aprobado el presupuesto y está prorrogado el del 2018.

"Si el PP quiere fundamentar sus críticas en la falta de personal ha pinchado en hueso, porque ellos son corresponsables de una ley que aprobaron en solitarlo y lo que ha hecho este gobierno es dotar por todos los medios y recursos de más trabajadores a determinados servicios", ha co fluido la alcaldesa.