Tristeza en el cordobesismo tras el fallecimiento de José Luis Navarro

Las primeras reacciones en torno al Córdoba CF y el fallecimiento de José Luis Navarro señalan la lógica tristeza por el obligado adiós al hombre que más veces ha vestido la elástica blanquiverde en su historia. Uno de los más afectados es Rafael Jaén, que recordaba para este periódico que “cuando empecé lo hice con aquel equipo con Simonet, Navarro, López.. Para mí, José Luis, ha sido un hermano mayor, no mi compañero, era mi hermano”. Jaén ha comentado que “después del fútbol hemos tenido mucho contacto, porque para ha sido una persona a la que he querido mucho, lo siento mucho”, ya desde su enfermedad, porque “hemos estado detrás de él y su muerte es un palo muy gordo”. Finalmente, Rafael Jaén insistió en que “se ha muerto alguien de mi familia” y “siempre se dice, cuando muere alguien, que es buena persona, pero en este caso no es que sea buena persona, es que era mejor”.

Por su parte, el presidente de los Veteranos, Manuel Garrido, confirmó que se ha solicitado al club un homenaje como en su día se hizo a Litri y que “aunque esperábamos” el desenlace “es muy duro”. Garrido rememoraba que “cuando llegábamos al equipo los más jóvenes le tratábamos de usted a él y a los que llevaban más tiempo”, por lo que su fallecimiento “lo sentimos como si fuera alguien de la familia”. Asimismo, recordaba que Navarro “vivió momentos difíciles” en el aspecto personal cuando quedó viudo, “fue muy duro”, especialmente “porque era muy buena persona, muy buena gente”.

Cruz Carrascosa jugó contra Navarro en entrenamientos, cuando era juvenil. “Estamos de luto, porque este -en referencia a Navarro- era un fenómeno”. El que fuera delantero blanquiverde, como el resto, esperaba el triste desenlace. “Llevamos ya tristes dos meses, desde que nos dijeron que lo suyo era problemático, que tenían pocas esperanzas” los médicos por lo que “hemos hecho lo que hemos podido hacer por él en vida y es una tristeza profunda. Era un fenómeno”, remarcó Cruz Carrascosa.

También Ángel Torres ha tenido palabras de recuerdo para José Luis Navarro, que para él “era un tío maravilloso” y una persona “muy significativa en un vestuario con mucha unidad, con buen ambiente. Una buena persona, en definitiva”, motivo por el que “lo queríamos mucho”. Torres recuerda que Navarro “era un hombre que se hacía querer”, además de “un buen futbolista, claro”.