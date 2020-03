El Córdoba se despeña

El Córdoba CF cosechó su segunda derrota en El Arcángel y el Algeciras volvió al Campo de Gibraltar por primera vez en lo que lleva de campaña con un triunfo lejos de el Nuevo Mirador. Una derrota que, definitivamente, ha de abrir un debate sobre muchos conceptos de puertas hacia dentro en la casa cordobesista, de nombres, incluso, y de realidades. Este equipo tiene una defensa que ofrece dudas generalizadas, un centro del campo que sufre horrores sin balón –y lo que es peor, sufre aún más para recuperarlo- y una delantera que, por ahora, es transparente. Piovaccari sumó 450 minutos desde su regreso sin ver puerta y la esperanza se centra en recuperar a Willy. Así, al menos, se analizarán mejor los motivos por los que este Córdoba CF baila continuamente sobre el alambre y ha de apelar a la heroica, a la magia de El Arcángel, a esos 11 de 15 puntos en los últimos cuartos logrados en casa y al toque a rebato contínuo, que obliga siempre a mirar a jugadas dudosas o al arbitraje, en definitiva, al empedrado. El conjunto blanquiverde vuelve a salir de los puestos de eliminatorias de ascenso y eso merece una repensada.

Así te hemos contado en directo la derrota del Córdoba CF ante el Algeciras.

Tres cambios realizó Raúl Agné en el once inicial con respecto a Cádiz. Isaac Becerra por Edu Frías, Imanol García por Djetei, por lo que Xavi Molina actuaba como central diestro, y Carlos Valverde por Iván Navarro. Y el amago de los primeros cinco minutos se confirmó en los siguientes 35: el Córdoba CF iba a ejecutar un primer acto a imagen y semejanza de otros, aunque a fuerza de ser justos, esos últimos cinco minutitos de la primera parte se pudo ver algo a los blanquiverdes, que dejaron en cualquier caso la duda de que si esa corta “mejoría” se debía más a mérito proipio o a demérito del rival, mermado ya físicamente.



Porque al conjunto blanquiverde se le vio incapaz de salir con el balón controlado, de construir desde abajo, controlando de manera más o menos limpia la posesión. La presión alta del Algeciras hizo mella, ya que Salva Ballesta dispuso por momentos un 1-3-4-3 que se le atragantó al dueño del estadio. No había forma y todo se resumía en balones largos a Piovaccari y a alguna jugada aislada. Hasta casi el minuto 40, la ocasión ás clara fue para los visitantes con un centro cabeceado por Almenara, completamente solo en el borde del área pequeña blanquiverde, al que respondió Isaac Becerra con un paradón. Lo mejor del Córdoba CF fue un disparo de De las Cuevas, marca de la casa, que terminó en saque de esquina. Pero la inoperancia blanquiverde fue patente y el Algeciras se vino cada vez más arriba. Si no logró una ocasión clara más fue por incapacidad en los metros finales del propio conjunto campogibraltareño, porque la grada bien que recordó a los de Agné que lo que se estaba viendo no gustaba.



Quizás espoleados por esas muestras de malestar, puede que también porque el Algeciras había realizado un gran desgaste en ese primer acto, los últimos cinco minutos antes del paso por duchas fueron cordobesistas. Piovaccari tuvo dos seguidas, tirándose al suelo primero y cabeceando después para tener buena respuesta por parte de Javi Jiménez. La jugada había sido iniciada por Javi Flores, mientras que tres minutos después, en otra combinación algo hilvanada por los cordobesistas, era Moutinho el que culminaba con un disparo que tuvo buena respuesta por parte del portero blanquirrojo.



En cualquier caso, la puesta en escena del Córdoba CF fue, en líneas generales, pobre. Apenas pudo engarzar un par de jugadas con cierto criterio y la construcción desde atrás se veía imposible. Para colmo, si se seguía abusando de los balones largos, Piovaccari ya dejó claro que no está en las mismas condiciones que antaño, al menos, en este primer mes de su regreso a El Arcángel. Había que cambiar de plan en la segunda mitad o el partido se podía complicar.

Amagó el equipo de Agné con ese cambio, pero fue un disfraz de carnaval. Quince minutitos en los que tuvo un par de llegadas a través de Moutinho, un balón peinado por De las Cuevas y un barullo en el área en el que ni De las Cuevas, ni Piovaccari ni Carlos Valverde acertaron a disparar sobre la portería de Javi Jiménez. Y nada más.

El Algeciras volvió a retomar el control del partido por mucho que el público viera que el Córdoba CF tocaba el balón. Iván avisó en el minuto 62 tras un saque de esquina y Ñito, cuatro minutos después, obligó de nuevo a lucirse a Isaac Becerra. El equipo de Salva Ballesta no dio más opciones: en un saque de esquina sacado en corto, Choco centraba sobre el borde del área para que Iván se sacara un disparo cruzado ante el que nada pudo hacer el portero catalán del Córdoba CF.

Las alarmas saltaron en El Arcángel y todo se convirtió en prisa, atolondramiento, corazón, empellones… En definitiva, locura. Tanta, que Raúl Agné se dejó el tercer cambio en el tintero. Metió a Iván Navarro, justo tras el gol visitante, por Iván Robles y ocho minutos después, a Vera por Moutinho. “Síganme lo buenos”, pareció decir el extremo sevillano cuando dio una asistencia a Piovaccari nada más salir al terreno de juego, pero el italiano cabeceó fuera. El de Mequinenza dejó atrás a Fidel, Imanol y Xavi Molina, pero las ideas continuaban sin aparecer por más que Javi Flores se empeñara. Llegó el de Fátima a chocar hasta con cuatro rivales en la corona del área blanquirroja en el empeño de traspasar lo infranqueable. De las Cuevas lanzó un golpe franco directo que se marchó ajustado al palo derecho de Javi Jiménez, abajo, pero poco más podía producir el conjunto blanquiverde.

Lax Franco, que dio todo un mitin llegando a expulsar a los dos entrenadores, mandó a la ducha al autor del gol, Iván, por una doble amarilla en apenas cuatro minutos. Pero ni por esas. Lo que en tantos partidos se intuyó y en no pocos se salvó apelando a lo que es capaz El Arcángel en esta ocasión no pudo ser y, esta vez sí, el Córdoba CF se despeñó.

Ficha técnica

Córdoba CF: Isaac Becerra, Iván Robles, Fidel Escobar, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Carlos Valverde, Imanol García, Javi Flores, De las Cuevas, Moutinho, Piovaccari.

Entrenador: Raúl Agné. Cambios: Iván Navarro por Iván Robles (min. 67), Vera por Moutinho (min. 75).



Algeciras: Javi Jiménez, Choco, Bijimine, Benites, Llinares, Almenara, Vicente, Iván, Nito, Karum, Wilson Cuero.

Entrenador: Salva Ballesta. Cambios: Mario Martos por Wilson Cuero (min. 70), Caturla por Borja (min. 75), Cristo Braganza por Choco (min. 85).



Gol:

0-1 (68’) Iván, de disparo cruzado.



Árbitro: Lax Franco (murciano), amarillas a Javi Flores (39’), Piovaccari (44’), Imanol García (56’), Fidel Escobar (88’), Borja (50’) y Javi Jiménez (71’). Expulsó por doble amarilla a Iván (83’ y 87’) y también expulsó al técnico algecirista Salva Ballesta (89’).

Campo: El Arcángel.

Asistencia: 8.932 espectadores, medio centenar, algeciristas.