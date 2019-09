El Córdoba CF logra 410.000 euros extra de la ayuda al descenso

El Córdoba CF ingresará 410.000 euros extra como ayuda al descenso después de que la pasada semana la comisión delegada de LaLiga aprobara que el dinero correspondiente al Reus Deportiu por esa partida fuera repartido entre los otros tres clubs descendidos de la pasada temporada: el propio Córdoba CF, el Gimnástic de Tarragona y el Rayo Majadahonda.



Tal y como adelantó este periódico hace semanas, LaLiga valoraba tal posibilidad y una vez aprobada definitivamente, el Córdoba CF ingresará en total una cantidad que ronda los 1,8 millones de euros como ayuda al descenso. En cualquier caso, la patronal del fútbol español aún no ha decidido cómo realizará dicho ingreso extra. Si lo sumará a uno de los pagos que ha de traspasar a cada uno de los clubs o, si por el contrario, repartirá esos 410.000 euros en varios pagos a lo largo de los próximos meses, tal y como hace con la ayuda al descenso. Lo que sí está decidido es que ese dinero que iba destinado al club catalán, algo más de 1,2 millones de euros, se entregue en partes iguales a los otros tres clubs descendidos.

De hecho, el Reus Deportiu no ha arrancado la Liga ni en Tercera División, ya que en la primera jornada de Liga no compareció, fue sancionado con tres puntos y una multa de 751 euros. En la próxima jornada ha de recibir a La Pobla de Mafumet y, en caso de sumar una segunda incomparecencia, sería sancionado con la expulsión de la competición. En lo institucional al club rojinegro no le va mucho mejor. En lo que respecta al Córdoba CF, la entidad blanquiverde ha de recibir el primer pago de la ayuda al descenso durante el mes de octubre, aproximadamente dentro de un mes. En principio, dicho ingreso se realizaría en los primeros días de octubre y la cantidad superaría los 450.000 euros, sin contar aún en dicho pago el de ese ingreso extra de la ayuda que correspondía, inicialmente, al Reus Deportiu. En caso de que ese dinero fuera prorrateado, ese primer ingreso podría acercarse a los 600.000 euros.