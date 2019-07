Serrano: "No miramos cuál es la agencia de representación de un jugador"

El director deportivo del Córdoba, Alfonso Serrano, ha sido el encargado de presentar oficialmente al portero Isaac Becerra y al lateral izquierdo Jesús Álvaro, dos de los fichajes en este mercado veraniego.

Durante la comparecencia de prensa, Serrano ha detallado algunos aspectos de la pretemporada y ha reconocido que "en las próximas horas se tiene que decidir" el fichaje de Imanol García, con el que "estamos en conversaciones muy cercanas" y que esta misma mañana ha rescindido con Osasuna. "Llevamos detrás de él casi desde que acabó la liga. Estábamos esperando que llegase a un acuerdo con Osasuna y que acepte luego el rol de bajar a Segunda B".

LA AGENCIA DE GARCÍA AMADO

Además, el director deportivo vallisoletano ha considerado "normal" que el Córdoba haya fichado a tres jugadores -Víctor Ruiz, Chus Herrero y Miguel de las Cuevas, los dos últimos renovados- de la agencia de representación de Alfredo García Amado, Mesas Sport. "No se que revuelo hay con esa situación, lo veo normal. En los equipos en que he estado anteriormente, esa empresa hizo uno o ninguno -fichaje-. A veces piensas que tiene jugadores interesantes y no miramos cuál es la agencia, si es una u otra. Miramos lo mejor para el Córdoba, lo que nos pide el entrenador, valoramos los distintos perfiles de entrenadores y decidimos. No miramos si es una empresa u otra", ha explicado.

LA BANDA DERECHA

Respecto al overbooking del Córdoba en la banda derecha, Serrano ha comentado que "hay jugadores polivalentes como Sebastián, que puede jugar en el centro del campo y de lateral derecho. Raul Cámara puede jugar en ambos laterales y Sebas puede jugar por dentro. La temporada sirve para valorar a cada uno, que el míster conozca a los jugadores y tomar una decisión final a finales de agosto. Iremos viendo los amistosos antes de tomar la decisión oportuna".

PACIENCIA CON SEBASTIÁN CASTRO

Además, ha definido al último fichaje oficializado, el joven costarricense de 18 años Sebastián Castro, como un jugador que "tiene mucha proyección, ya está en la selección preolímpica de Costa Rica, es una de las mayores promesas de su país. Tenemos muchas expectativas, le hemos seguido bastante y creemos que ya está para dar el salto a Europa. Hay que tener paciencia con él, tiene que adaptarse al ritmo, a los entrenamientos, a las costumbres de España. Hay que ir poco a poco con él".

Sobre las gestiones con los visados de Castro y del panameño Fidel Escobar, ha garantizado que "Fidel está próximo a tener el visado definitivo, y con Sebastián estamos agilizando los trámites, en un proceso que llevará días, esperamos que los menos posibles2.

EL ESTADO DE LA CIUDAD DEPORTIVA

Por otro lado, a Alfonso Serrano no le preocupa en exceso el estado de los campos de la ciudad deportiva, y de momento descarta un mini-stage en otra localidad andaluza. "No tenemos pensado nada. Si los campos empeoran valoraremos otras opciones. Es evidente que los campos no están como todos queríamos, pero a estas alturas con el calor que hace es difícil que lo estén. Valoraremos la situación según la veamos semanalmente o diariamente, y a partir de ahí tomaremos una decisión".

Finalmente, sobre la inscripción de los nuevos fichajes, el director deportivo del Córdoba asegura que "me transmiten absoluta tranquilidad, que no habrá problemas con nadie y que todo estará en tiempo y orden".