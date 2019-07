Overbooking por la derecha

El Córdoba va completando su plantilla y engordando la zona del costado derecho. Anteayer se anunció otro refuerzo, el del joven lateral derecho costarricense de 18 años Sebastián Castro, mientras que ayer renovó De las Cuevas -ver siguiente página-.

Ello deja el lateral derecho con tres futbolistas: Castro, Raúl Cámara y el capitán cordobés Fernández. Este overbooking se completa en el extremo derecho con Zelu, Sebas Moyano y De las Cuevas. Además, Zelu gusta en el club y a priori continuará. Y hay que añadir el interés del Córdoba en el carbayón Viti Rozada, extremo derecho que también actúa como carrilero y lateral diestro.

UN LUCHADOR

De Sebastián Castro se conoce poco por su corta edad, 18 años, y por no haber salido nunca de las ligas de su país. Formado en las categorías inferiores del AD Carmelita, de la élite del fútbol costarricense, Castro debutó con solo 16 años en la selección sub-17 de Costa Rica. En una entrevista publicada en la web de la Federación de su país, dejó muy a las claras, siendo aún menor de edad, que es un luchador con las ideas meridianas.

«Para llegar aquí se debe trabajar día a día y nunca bajar los brazos ni darse por vencido». Aunque sabía que no siempre se puede «jugar en primera instancia», lo de rendirse no va con él, e incluso dejó una reflexión, tras su debut con las inferiores de Costa Rica, que a buen seguro puede venirle bien en el Córdoba al llegar a una posición tan cubierta. «Sé que me tengo que matar para estar aquí».

Hay que resaltar que el técnico Enrique Martín está ensayando durante sus primeros entrenamientos con defensa de tres centrales y dos carrileros. Cuenta con Víctor Ruiz, Chus Herrero y Fernando Román como centrales puros además del apoyo en esta posición del pivote panameño Fidel Escobar, gracias a su polivalencia, que le permite actuar tanto en el eje de la zaga como unos metros más adelantado. Si insiste en este sistema, tendrán menos opciones los jugadores puros de banda y supondrá un mayor quebradero de cabeza para lidiar con ese exceso de futbolistas en el costado derecho.