Al límite de la fecha para registrar las coaliciones que concurrirán el 28 de mayo, Podemos ha roto el preacuerdo no escrito que las formaciones locales de Más Madrid, Equo, IU y Podemos tenían en Rivas y no habrá coalición de izquierdas en esta localidad madrileña de cerca de 100.000 habitantes. Tampoco en Tres Cantos, donde los mismos partidos más Ganemos habían presentado incluso un documento con "los puntos programáticos" básicos, acordado también con Podemos. Si quedaba algún rastro de lo que pudiera ser Sumar en la Comunidad de Madrid, la tarde del jueves ha desaparecido.

Rivas es el feudo histórico de IU, donde la izquierda gobierna desde 1991, y las tres formaciones que sí concurrirán juntas confiaban aún, a escasas horas de que Podemos rompiera cualquier posibilidad de acuerdo, en que obraría el milagro. Pero no ha podido ser y en IU, que sí se presenta en coalición con Podemos y Alianza Verde a la Asamblea de Madrid, han achacado la causa por escrito en un comunicado a una decisión estratégica de la dirección nacional de Podemos, en la que también señalan que la organización regional ha hecho lo posible por que la confluencia se hiciera realidad: "Izquierda Unida Rivas ha querido mostrar su apoyo a Podemos Rivas, que no ha podido incluirse en esta coalición por decisión de su dirección estatal en toda la región de Madrid, pero con los que comparten gobierno e ideas y quieren seguir haciéndolo en el futuro. Afirman que de su candidatura no se va a escuchar un solo reproche ni crítica a Vanessa Millán ni a su equipo o a la militancia de Podemos Rivas. Así como al secretario general de Podemos en Madrid, que ha hecho lo posible porque Podemos formará parte de la coalición".

📝 IU Rivas reedita la coalición con Más Madrid y Verdes Equo para las próximas elecciones municipales. https://t.co/P0qm8I7H51 — IU #Rivas 🔻 (@IURIVAS) 13 de abril de 2023

Dos listas preparadas

IU, Más Madrid y Equo tenían esta semana dos listas preparadas, "una solos y otra con Podemos", según reconocen en dos de estos partidos, porque si bien la formación morada en Rivas apostaba por el acuerdo apuntaba a la necesidad de que la decisión fuera ratificada por instancias superiores y en las otras formaciones recelaban de la decisión que pudieran tomar la dirección regional y nacional. El hecho de que esta confluencia estuviera encabezada por IU hacía pensar a los distintos partidos que esto podría facilitar la negociación y que Podemos cediera, pero finalmente no ha ocurrido así.

Algo similar ha ocurrido en Tres Cantos, aunque la candidatura está aquí encabezada por Más Madrid. Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos en Madrid, y Mónica García hace meses que dejaron claro que sus formaciones no confluirían a nivel regional y que habría que estudiar municipio a municipio si podía haber alguna confluencia. Pero desde que el pasado 2 de abril Yolanda Díaz presentó Sumar y se puso de manifiesto que Más Madrid estaría de su lado mientras en Podemos se revuelven porque no conciben ser solo un partido más en esta amalgama de fuerzas de izquierdas que componen Sumar, las posibilidades de estos dos municipios de Madrid empezaron a desaparecer. Aunque las formaciones de cada uno de estos municipios ya se habían puesto de acuerdo, el mensaje que desde el 2 de abril lanza Jacinto es que Más Madrid no ha querido nunca la unión de las formaciones de la izquierda en la Comunidad. Los de García, en cambio, argumentan que Podemos no ha hecho nunca una propuesta equilibrada.

"Que no se visualice Sumar"

Teresa Zurita, la número uno de la coalición en Tres Cantos, reconoce a este diario que supo de la decisión de Podemos este miércoles a través de los medios de comunicación. Más Madrid, Ganemos, Izquierda Unida y Verdes Equo llevaban negociando "desde noviembre", explica, y Podemos se incorporó en febrero. "Llegó con unas exigencias muy altas, pero se fueron poco a poco modulando hasta llegar a un acuerdo entre todos", señala. Pero desde que recibieron el sí del candidato local todo se ha ido ralentizando porque la dirección regional no daba su ok.

Desde Ganemos, otra de las formaciones que se presentan en coalición en este municipio y ha actuado de "bisagra" entre Podemos y el resto de las formaciones, su portavoz Federico Mas asegura que la lista y el programa estaban consensuados y "no había problemas" y señalan que la decisión es puramente "estratégica de Podemos nacional", ya que ni siquiera habían presentado "peticiones concretas" para incluir en esta candidatura para que pudiera ser negociada. En Podemos, señala, "están dispuestos a morir".

"Lo hacen para que no se visualice nada que pudiera parecerse a Sumar y a Yolanda", apuntan en una de las formaciones que se ve afectada por la ruptura de Podemos en estos dos municipios. "Es una decisión errónea de Podemos en la Comunidad de Madrid", insisten en Ganemos, convencidos de que "en los pueblos no quieren" que esto se produzca.