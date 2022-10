El núcleo duro de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que viene bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional (TC) no ha variado un ápice su posición, pese a las distintas reuniones mantenidas con los interlocutores designados por los vocales de sensibilidad progresista. La amenaza de dimisión del presidente del órgano, Carlos Lesmes, una vez encauzados los nombramientos de estos magistrados, no ha hecho mella en su ánimo y los portavoces del grupo conservador, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero, mantuvieron que aún no disponían de candidatos al tribunal de garantías durante la reunión de este miércoles con la que se buscaba poner de una vez solución a la inédita crisis que viene arrastrando este órgano constitucional.

La semana pasada, y en medio de la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el pleno del órgano trató la situación y emplazó a la reunión de este miércoles, con la esperanza de que un acercamiento de las posturas permitiera convocar un nuevo encuentro para proceder al nombramiento de los dos magistrados del Constitucional pendientes -a los otros dos los tiene que designar el Gobierno-. Se añadió que, en caso de que no hubiera acuerdo, el pleno volvería a reunirse en sesión extraordinaria el jueves 13 de octubre "para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas". Sin embargo, en el órgano de gobierno de los jueces no dan ya por seguro que ese pleno llegue a celebrarse, y auguran que antes podría producirse la dimisión de Lesmes ante la caótica situación, según fuentes consultadas por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Lesmes viene manifestando que su compromiso era dejar encauzado el encargo para el TC antes de marcharse por la incapacidad de los políticos de renovar el órgano que preside, en funciones desde hace casi cuatro años. Excusas del bloque duro Como está siendo costumbre desde que comenzaron las negociaciones entre las dos sensibilidades existentes en el CGPJ, la conservadora hizo público un comunicado en el que señalan que han puesto de manifiesto "a la otra parte" que están trabajando en los nombramientos para el TC y llevan a cabo una "intensa búsqueda de candidatos" entre miembros del Supremo que, no obstante, ha resultado infructuosa "de momento hasta en tres ocasiones". Añaden que han insistido en que la visita de Reynders "es tan reciente que hay que dar tiempo para que rinda, sin duda, los efectos que todos esperamos", y que desde el sector progresista se les ha comunicado que todavía no han elegido un candidato entre los nueve inicialmente propuestos. "Pero han puntualizado que ya han quedado reducidos a tres. No obstante, previa deliberación interna, estarían en condiciones de determinar el candidato único". La situación, por lo tanto, se mantiene sin avances respecto a semanas anteriores.