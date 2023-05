Jesús Lupiáñez (Córdoba, 1967) se presenta por primera vez como candidato a la Alcaldía de Córdoba con la marca naranja. Afiliado desde 2014 a Ciudadanos, es profesional del sector hostelero y, de hecho, es el único alcaldable cordobés que tiene que compaginar la campaña electoral con su trabajo. A la entrevista llega tras una larga noche en la recepción del hotel donde está empleado.

En la entrevista al candidato de Cs de Córdoba Pregunta han participado como representantes de la ciudad son María Dolores Jiménez (Construcor), Francisco Santofimia (Teatro Avanti), Ángel Ramírez (IESA-CSIC), Emiliano Pozuelo (Fepamic), Francisco Gordejo (Asociación de Organizadores de Congresos) y Antonio Toledano (Federación de Vecinos Al-Zahara). La entrevista estuvo coordinada por el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero.

RAFAEL ROMERO

¿Dónde cree que encaja en el tablero municipal actual Cs? ¿Qué pieza de seducción, después de haber estado formando cuatro años del gobierno municipal, cree que tiene su partido para los votantes que en los sondeos no se muestran muy convencidos aún?

Lo principal es la imagen de regeneración que siempre hemos tenido. Somos los únicos que intentamos cambiar de verdad las cosas. Desgraciadamente, lo hemos visto, cuando gobiernan PP y PSOE parece que les cuesta hacer reformas, miran más el electoralismo y no enfrentan los cambios que son necesarias. Por otro lado, Cs es el muro de contención contra los populismos, tanto de derechas como de izquierdas. Si los cordobeses no quieren que gobierne tanto la extremaderecha como la extremaizquierda tienen una opción clara y que quiere cambiar Córdoba desde la moderación y la sensatez.

RAFAEL ROMERO

Es evidente lo que están marcando los sondeos, que su partido tras cuatro años de gobierno ha salido debilitado sobre todo respecto a las expectativas con las que partían en las anteriores elecciones. ¿Qué aprendizaje han tenido de todo esto a la hora de confeccionar las listas?

--El partido confió en mí para encabezar la lista y lo que hice es lo que se ha hecho normalmente siempre en Cs: ir a hablar con todos los afiliados para ver si querían formar parte de la candidatura. Respecto a los sondeos decir que contamos con uno interno que Cs ha hecho solo en ciudades donde cree que tiene posibilidades, y ahora mismo ese sondeo nos da dentro del Ayuntamiento. Si la campaña va bien, una vez que pasas del 5% del escrutinio, el concejal uno lo tienes y para llegar al dos te hace falta solo el 5,5 o el 5,6% del voto. Estamos muy cerca incluso de eso, con posibilidad, además, de ser decisivos.

«Es necesario un cambio en el PGOU, pero con el mayor consenso posible»

MARÍA DOLORES JIMÉNEZ

Todos estamos esperanzados con el futuro de Córdoba y estoy convencida de que es nuestro momento y no se puede dejar pasar. La ciudades están vivas como la sociedad o el tejido empresarial, ¿piensa que es necesario hacer una modificación del PGOU?

Efectivamente es completamente necesario, porque se ha quedado desfasado. Hay que hacer uno nuevo, pero, ojo, que no se tome la decisión sin contar -como se ha hecho hasta ahora- con nadie. Tiene que ser un proyecto de ciudad y tienen que estar todos para diseñar la Córdoba del futuro y con la ventana que se nos abre ahora con la base logística todavía más. Todo el suelo que hay cerca de la base hay que cambiarlo para intentar atraer empresas a Córdoba. Para ello habrá que bonificar fiscalmente a esas empresas y darles suelo para incentivar su acercamiento a la base logística. Es totalmente necesario un cambio en el PGOU, pero con el mayor consenso posible.

PACO SANTOFIMIA

Voy a barrer para casa, quería preguntarle si conoce las iniciativas de pequeñas empresas privadas que trabajamos en el mundo de las artes escénicas y las diferencias que hay en este ámbito entre lo público y lo privado, ¿van a darle su lugar a estas iniciativas de índole privada?

Conozco de oídas algunas de estas iniciativas -bueno, Teatro Avanti sí que lo conozco- y ahora, gracias a que llevamos en la lista como número 2 a Fátima Entrenas, sé que hay muchas más. Llevamos en el programa la cesión de espacios municipales para que estas empresas y también los grupos amateurs puedan utilizarlos y pensamos que debe producirse una auténtica revolución cultural en Córdoba. Durante muchos años, hemos hecho poco y no ha tenido la repercusión suficiente. En nuestro programa llevamos también la creación de una oficina de turismo cultural para promocionar la cultura de Córdoba y para llegar a una agenda en la que no se solape la oferta coordinando los eventos y ayudando a su desestacionalización. Queremos acercar la cultura a todos los cordobeses, porque falta promoción dentro de la ciudad de las cosas que se hacen en Córdoba.

ÁNGEL RAMÍREZ

Cs nació en parte como una propuesta de regeneración frente al bipartidismo, pero la experiencia local ha tenido problemas graves -en casos como mínimo de malas prácticas y otros que están en juicio- que pueden hacer dudar a los ciudadanos de que Cs sea ese partido de la regeneración. ¿Qué medidas lleváis que hagan creíble esa regeneración?

Sobre las malas prácticas a las que alude quiero hacer un inciso. En este campaña me estoy encontrando con personas que no conocen el caso de Eva Timoteo, que dimitió para poder defenderse. La sentencia judicial dejó claro que la actividad de procuradora era perfectamente compatible con la de concejal, que todo lo que se había montado era un circo y se podía haber arreglado con un acuerdo de pleno.

«Por un error no creo que Eva Timoteo se mereciera pasar por todo lo que pasó»

Bueno, lo tendría que haber solicitado antes al Pleno.

No, no, no. Ella lo solicitó verbalmente al secretario del Pleno, que le dijo que no. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, la de la procura es una actividad totalmente compatible con la de ser diputado. La sentencia dijo que sencillamente fue un error material, que se podía haber arreglado simplemente con un acuerdo del Pleno. Por un error no creo que Eva se mereciera pasar por todo lo que pasó. Con el caso de David Dorado, Cs demostró ser el partido de la regeneración porque en el momento en que salió investigado lo apartó de las labores de gobierno y le exigió el acta. Me gustaría que el resto de partidos fueran tan contundentes y diligentes como es Cs cuando surge un caso de estos. ¿Ahora qué podemos prometer? Llevamos en el programa la creación de una oficina antifraude, que sería independiente del Ayuntamiento, que no tenga nada que ver el gobierno de turno. En esa oficina se recibirían de forma anónima las denuncias o sospechas de malas prácticas dentro del Ayuntamiento y esa oficina sería la que investigaría. Así no habría la más mínima duda de que un folio se ha comprado de forma correcta. Somos los únicos de los que nos presentamos que llevamos una medida de ese calado. Además, ya lo hemos demostrado en este mandato. Desde Gestión publicamos una circular con nuevas medidas para los contratos menores, de modo que también para las contrataciones superiores a 500 euros, aunque no lo pide la ley, nosotros obligamos a presentar tres ofertas. Así evitamos las sospechas en los contratos. Estamos demostrando que la regeneración está en nuestro ADN.

«Con el caso de David Dorado, Cs demostró ser el partido de la regeneración»

RAFAEL ROMERO

Si fuera alcalde o tuviera una importante capacidad de decisión, ¿qué idea de articulación de áreas tiene del Ayuntamiento? ¿Crearía alguna nueva o eliminaría alguna?

Las áreas son las que son y las que deben estar, lo que sí hay que hacer es unir delegaciones. Por ejemplo, la idea del PP de crear una delegación de Agricultura, ¿para qué? ¿Para que pase lo mismo que ha pasado con la de Casco Histórico, que casi no tiene presupuesto ni dotación de personal? Laura Ruiz se fue porque no tenía personal para hacer lo que quería. Crear una delegación simplemente por quedar bien de cara a la galería no tiene sentido. El problema que tiene ahora el Ayuntamiento es, precisamente, la falta de personal tras años de tasa de reposición cero hay un 10% menos de personal que hace diez años. No se pueden crear más delegaciones, entiendo que haya habido más personal de confianza para suplir esa falta de personal, ahora que la tasa de reposición está al 110% en muchas áreas poco a poco se deben ir reponiendo esas plazas. Con la unión de delegaciones el número de cargos de confianza se podrá reducir.

«Es totalmente necesario un cambio en el PGOU, pero con el mayor consenso posible»

RAFAEL ROMERO

Una de las áreas más importantes en la ciudad es la de Urbanismo, ¿tiene alguna fórmula que no se haya empleado ya para intentar evitar el retraso?

Fórmulas mágicas no existen. Yo sí que creo que para atajar el problema de la lentitud en la concesión de licencias, en el atasco tan grave que hay, tienen que unirse todos los grupos municipales y decidir qué se puede hacer con consenso y con una tormenta de ideas. Ahora mismo, en la Gerencia de Urbanismo hace falta personal con capacidad para firmar. Si solo tienes dos o tres que pueden hacerlo, se les va acumulando el trabajo y de ahí el atasco. Hay que reorganizar el Ayuntamiento y el personal, y que haya traslado de personal de otras delegaciones a Urbanismo si hace falta. En nuestro programa, también llevamos la agilización de trámites, para intentar que las declaraciones responsables sean casi la norma, que con una declaración puedas iniciar tu actividad y después ya inspeccionarán y se verá si el negocio cumple. Lo que no podemos tener es Córdoba parada.

«No se pueden crear más áreas, ¿para qué crear una delegación de Agricultura?»

EMILIANO POZUELO

¿Qué propuestas tienen para incentivar la contratación de personas con discapacidad?

Proponemos crear nuevas bonificaciones a empresas que contraten a personas con discapacidad. Este es un tema que me toca en lo personal, porque tengo una sobrina de 17 años que tiene una enfermedad de las llamadas raras y va en una silla de ruedas eléctrica. Además mi mujer es psicóloga en Aprosub, por lo que es un tema en el que estoy implicado a título personal. En el programa de Cs llevamos medidas para favorecer a estas personas.

FRANCISCO GORDEJO

Se ha creado una comisión para analizar si el Instituto Municipal de Turismo debe eliminarse o debe haber otra fórmula, ¿qué planteamiento tiene Cs respecto al Imtur?

El Imtur debe desaparecer. El personal pasaría a formar parte de la Delegación de Turismo, ya que tenemos la suerte de contar con la normativa europea de asimilación de personal laboral para la consolidación de empleo. En el nuevo Cs apostamos por la unión de las delegaciones de turismo, cultura, promoción de la ciudad y casco histórico en una macrodelegación donde se integraría todo el personal. El Imtur nació mal, la idea fue mala desde el principio, no funciona y puede acabar peor.

ANTONIO TOLEDANO

Hace 4 años, tuvimos un debate con la entonces candidata de Cs, Isabel Albás, donde dijo numerosas veces que los integrantes de la candidatura de Cs son profesionales y técnicos. Entonces le contesté que el Ayuntamiento no solo necesita profesionales y técnicos, sino que algunas delegaciones necesitan corazón, implicación y empatía. La participación ha sido una de las grandes olvidadas del mandato, ¿qué va a pasar con la delegación de participación si Cs forma parte del nuevo gobierno ¿Va a ser otra vez una ‘maría’?

No te puedo hablar de una persona que no solo ya no está en Cs, sino que está en otro partido (PP), pero te puedo hablar de mí personalmente. Yo no soy político, llevo trabajando toda mi vida y me gusta. Trabajo 24 /7. La mayoría de Cs tenemos la suerte de tener un sitio donde volver cuando dejemos la política. Para mí, el contacto con la gente es lo más importante porque es donde aprendo más. No voy a prometer algo que no vaya a poder cumplir, pero puedo decir que lo puedo intentar. En la lista de Cs hay gente como María José Fernández, delegada de Trassierra, o Miguel García Capilla, una persona cercana y con el teléfono siempre abierto, y Fátima Entrenas, nueva totalmente en la política. En la lista de Cs todos somos personas cercanas que vamos a estar con la gente. Respecto a Participación apostamos porque haya una macrodelegación que aúne Servicios Sociales e Igualdad. Le daremos a la participación la importancia que tiene que tener. Si no conocemos de primera mano los problemas que tienen los barrios, no podemos actuar. Eso sí lo prometo, si soy alcalde de la ciudad, voy a estar pisando la calle, el despacho me gusta muy poquito.

«En la lista de Cs todos somos personas cercanas que vamos a estar con la gente»

MARÍA DOLORES JIMÉNEZ

Tenemos uno de los cascos históricos mayores de Europa, pero está abandonado y deshabitado. Pero hay soluciones. Entiendo que el Ayuntamiento solo no puede mantenerlo y que son las empresas las que deben hacerlo, pero hay que dar facilidades para que la gente pueda vivir allí, empezando por poner en valor el río. ¿Qué haría Cs con el casco histórico para llenarlo de vida y que no sea un parque temático, muerto de noche, lleno de viviendas cerradas y ratas?

No he entendido nunca por qué Córdoba ha vivido de espaldas al río. Llevamos diversas medidas para revitalizar el río, porque pensamos que darle vida a ese espacio revertirá en el casco, que no podemos permitir que se convierta en un macrohotel. Hay que reconocer que la mayor parte de rehabilitación de viviendas se hace para uso turístico. Proponemos una moratoria en la concesión de licencias para hacer un estudio y saber cuántas viviendas hay en el casco de uso turístico. Parece ser que el número no es tan grande como se dice. Otra medida que llevamos es que Vimcorsa bonifique la rehabilitación de viviendas y si puede ser que las asimile al Ayuntamiento para poderlas vender en alquiler con opción de compra para gente joven. También queremos favorecer el uso de las placas solares en el casco.

«Si soy alcalde de la ciudad, voy a estar pisando la calle, el despacho me gusta muy poquito»

PACO SANTOFIMIA

¿Por qué cree que los jóvenes van cada vez menos al teatro? ¿Qué haría falta para crear un tejido cultural a medio y largo plazo?

Sobre todo promocionar la cultura en todas las edades en colegios e institutos. Se promociona mucho entre niños pequeños, de 4 a 8 años, y luego se dejan de promocionar. Desgraciadamente, es cada vez más difícil con el impacto que tiene entre la gente joven el móvil o la televisión. Tampoco han ayudado las últimas leyes educativas que han arrinconado cada vez más a la cultura. Desde Cs queremos que se hagan programas desde el Ayuntamiento para incidir en la cultura en todas las edades, durante toda la etapa educativa, con visitas a teatros y museos. Que cada dos meses al menos haya una actividad cultural.

ÁNGEL RAMÍREZ

Córdoba es una de las ciudades con las contaminación más grande de España. En el último mandato no ha habido prácticamente acciones de peatonalización, el modelo de las súpermanzanas está en un cajón, y por otro lado, el Ayuntamiento está en el diseño de una ronda Norte, uno diría que no preocupa mucho la contaminación por las acciones llevadas a cabo. ¿Cuál es su posición respecto a la propuesta de las súpermanzanas y a la ronda Norte?

En el primer caso, las súpermanzanas, habría que estudiar my bien dónde ubicarlas. Fue en Barcelona donde empezó el modelo, pero aquí en Córdoba puede crear más polémica entre los vecinos. Vamos a poner de ejemplo que se implantaran en Ciudad Jardín, entre Gran Vía Parque, Camino de los Sastres y Medina Azahara. Pienso que las calles que quedarían en el interior de esas súpermanzanas pueden acabar perdiendo vida y creando más sensación de inseguridad. Además se perdería cantidad de aparcamiento. Entonces, no la veo mala idea pero habría que estudiar muy bien dónde hacerlo. Quizá, como sí llevamos en el programa la peatonalización de los centros comerciales abiertos, podríamos implantar ahí las súpermanzanas como prueba piloto y ver cómo funcionan. Respecto a la ronda Norte, hay que acabarla porque va a evitar mucha contaminación quitando coches de la ciudad y va a descongestionar el tráfico.

EMILIANO POZUELO

Qué medidas van a adoptar para mejorar la accesibilidad en la ciudad, una cuestión tan transversal que hasta la tardanza en la recogida de naranjas puede afectar.

Accesibilidad en todo. En este último mandato se ha empezado a trabajar un poco en la accesibilidad en un plano más abierto, por ejemplo, en la accesibilidad cognitiva para personas del espectro autista, para personas mayores, los pictogramas son algo esencial, que hacen que Córdoba sea una ciudad más accesible. Pero voy un poco más allá: la mayoría de los locales y bares no tienen baños accesibles, cuando por ley están obligados. Ahí el Ayuntamiento debería actuar, no puede ser que a una persona con discapacidad le cueste tanto entrar a un servicio. Córdoba está muy mal diseñada para personas que van en sillas de ruedas, los rebajes de acera parecen más bien un bordillo, aparte de los obstáculos que te encuentras como papeleras mal colocadas, señales, veladores y sillas. De pronto te encuentras con soluciones tan brillantes como la que ha tenido el Ayuntamiento para que las personas con sillas de ruedas puedan usar el carril bici; eso es un parche porque lo que hay que hacer es que Córdoba sea de verdad una ciudad accesible.

FRANCISCO GORDEJO

Córdoba tiene aprobado un plan de sostenibilidad turística que dota con 150.000 euros impulsar el Córdoba Convention Bureau, un elemento fundamental para la promoción turística, que si no funciona tendríamos una dificultad frente a otros destinos turísticos. ¿Impulsaría que de nuevo Córdoba tuviera un Convention Bureau?

Efectivamente, viví mucho el primer Córdoba Convention Bureau, con Ramón Pina al frente, y vi lo bien que funcionaba y la cantidad de congresos que se pudieron atraer. Debe ser una de las herramientas clave para atraer un turismo, que es muy interesante para Córdoba, de alto poder adquisitivo y que pernocta normalmente en la ciudad. Voy a intentar que eso salga adelante.

«Queremos un auditorio en Miraflores para atraer espectáculos musicales»

RAFAEL ROMERO

Acabamos de abrir el Centro de Exposiciones y tenemos el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Cs lleva en su programa el impulso a una tercera infraestructura, en la zona de Miraflores, un auditorio, una idea que comparten con el PSOE. ¿Por qué cree que sería necesaria? ¿Piensa que serían viables las tres?

En uno de los primeros debates que compartí con Antonio Hurtado, él hablaba de montar en Miraflores un palacio congresual, que yo además le rebatí. Entonces le dije que en Córdoba con el Centro de Exposiciones y el Palacio de Congresos tenemos suficiente. Expliqué entonces que nuestra propuesta para Miraflores es un auditorio multiuso para que sirva de sede de la Orquesta de Córdoba, que está de prestado en el Gran Teatro, y sobre todo para poder atraer espectáculos musicales, porque el turismo de musical está creciendo. La idea del auditorio pasa por poder traer a Córdoba los grandes musicales de Madrid cuando salen de gira. Lo gracioso fue que el señor Hurtado, en el siguiente debate, habló también de auditorio. Me alegra de que copien nuestras ideas porque es síntoma de que son buenas.

«En el programa llevamos que Aucorsa tenga más líneas y frecuencias para la periferia»

ANTONIO TOLEDANO

Cuando yo empecé en el movimiento vecinal, la lista negra de los barrios más pobres tenía tres barrios en Córdoba y ya vamos por cinco. Es una triste realidad, y estamos convencidos de que como no sea a través de un pacto municipal, y no interviniendo cada gobierno con sus ideas, nunca vamos a acabar con esa lacra. ¿Estaría dispuesto a este gran pacto municipal? ¿Qué soluciones poponen? ¿Y para la periferia con problemas de seguridad, movilidad y servicios públicos?

Con el tema del pacto, por supuesto, pero debe ser un pacto de ciudad, no solo de los partidos. Antes lo hemos hablado, para nosotros la participación es esencial, y lo que nos gusta es llegar a acuerdos, para eso estamos. En este tipo de problemas es cuando se tienen que unir todos los partidos y escuchar a los vecinos. Si no hablas con quien lo sufre y no haces que la participación sea el vehículo para que las cosas se arreglen, la solución no va a ser la adecuada. Queremos acabar con los servicios sociales asistenciales, debemos ayudar a las personas con formación, aumentar la plantilla de servicios sociales y potenciar la figura del integrador social. A veces, el primer problema es la falta de formación y el absentismo escolar. Respecto a la periferia, y en concreto a la seguridad, es que el problema que tenemos en Córdoba, mientras que Policía Local está manteniendo la plantilla, tenemos 42 policías nacionales menos que hace 10 años y con peor equipamientos. Además, con la Policía Autonómica ahora mismo no se cubre ni el 56%, y es la que debe cuidar del absentismo escolar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. En el momento que nos falta personal de esos dos cuerpos, es la Policía Local la que está teniendo que cubrir esas deficiencias y por eso falta en la periferia. Hay que llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior y con la Junta de Andalucía para que se repongan esas plazas, para que haya más presencia policial. En temas de movilidad, en el programa llevamos que Aucorsa tenga más líneas y más frecuencias para toda la periferia, porque ahora mismo las líneas de autobús son disuasorias.