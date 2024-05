«Me gustaría que el colegio tuviese una mirada nueva»

-¿Qué tal está siendo este primer curso como directora?

-Está siendo un reto emocionante y gratificante al mismo tiempo. Establecer una visión clara para la escuela y trabajar con el personal para implementar nuevos programas. Estoy enfocada en establecer una comunicación sólida con personal, estudiantes y familias y en asegurarme de que la escuela funcione. También hay desafíos, pero estoy aprendiendo mucho y disfrutando cada paso del camino.

-¿Cuánto tiempo y en qué sitios lleva ejerciendo como docente?

-Conseguí la plaza de Infantil en 2011 y, desde entonces, he estado en diferentes centros y contextos de Andalucía: colegios rurales, aldeas, zonas de costa y en Córdoba.

-¿Qué objetivos persigue a través de su proyecto de dirección?

-Mi objetivo principal es crear un entorno escolar que promueva el aprendizaje, el crecimiento personal y el bienestar de todos los estudiantes. A través de mi proyecto de dirección busco mejorar los resultados (haciendo hincapié en la lectura y las matemáticas); fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo (para que todos los estudiantes se sientan valorados y respetados); fortalecer la comunidad escolar (creando lazos sólidos y reconociendo que la educación es un esfuerzo conjunto); promover la innovación educativa (profundizando en las nuevas tecnologías) y cuidar del bienestar estudiantil (tanto emocional como social).

-¿Cómo definiría ‘su’ colegio?

-En el CEIP Miralbaida promovemos un ambiente de aprendizaje estimulante y participativo, donde se fomenta la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico. El centro cuenta con un equipo docente altamente cualificado y comprometido, que se esfuerza por ofrecer una educación de calidad y por apoyar el desarrollo integral de cada estudiante. Su disponibilidad e implicación son increíbles. Es un honor estar a su lado. Y se trabaja la estrecha colaboración entre la escuela, las familias y la comunidad.

-¿Qué actividades principales lleva a cabo el colegio hoy día?

-Actualmente estamos dándole un cambio al centro estamos partiendo del Proyecto Reto. Estamos trabajando en resolución de conflictos a través del diálogo, la puesta en práctica de supuestos prácticos, exposiciones del plan agente tutor, la enfermera de referencia o colaboración con la asociación CIC Batá..Con ‘Transfórmate Plus’ estamos consiguiendo una colaboración con las familias y la ampa y estamos desarrollando distintos talleres. Hemos organizado un concurso Masterchef para la celebración el 9 el Día de Europa, un ‘escape room’, Cuentacuentos para la semana cultural... y muchas más.

-¿Y qué retos le gustaría conseguir a corto, medio o largo plazo?

-Me gustaría que el colegio tuviese una mirada nueva, abriéndose a la actualidad que hay en la sociedad y en la educación para poder avanzar. Después, en concreto, serían muchos: mejorar la experiencia de aprendizaje en línea y la equidad educativa; desarrollar programas de educación socioemocional; integrar la educación STEM; fomentar la ciudadanía global; promover la sostenibilidad y la conciencia ambiental... Vamos a ir a por todos ellos.

-¿Qué mensaje daría al claustro?

-Querido equipo: en este momento desafiante y de cambio constante, su dedicación y compromiso son más valiosos que nunca. Juntos, enfrentamos desafíos que requieren flexibilidad, creatividad y unidad. Les insto a recordar siempre la importancia de nuestra labor, educar y guiar a las generaciones futuras. Cada uno de ustedes desempeña un papel fundamental en el éxito de nuestros estudiantes. Ha sido un año difícil y lo hemos superado, confío en su capacidad para inspirar y transformar vidas a través de la educación. Gracias por su trabajo y dedicación constantes.

-¿Y a las familias qué les diría?

-Estimadas familias: en nombre de todo el equipo del CEIP Miralbaida, mi más sincero agradecimiento por su continuo apoyo y colaboración en la educación de sus hijos e hijas. Valoramos enormemente su participación en este viaje educativo. Les animo a seguir siendo socios activos en la enseñanza. Juntos, podemos lograr grandes cosas.

-¿Qué le llevó a ser educadora?

-Lo que me llevó a esto fue mi pasión por ayudar a otras personas a aprender. Inspirada por la idea de compartir conocimientos y habilidades con los demás y disfrutar viendo cómo los estudiantes crecen y progresan. También las experiencias personales positivas anteriores con maestros que me motivaron a seguir una carrera en la Educación, con el deseo de tener impacto en la vida de otros. E, igualmente, me empujó el compromiso con el cambio social. Veo la educación como una herramienta poderosa para cambiar el mundo contribuyendo a la equidad y a la justicia educativa.

-¿Y cómo definiría la enseñanza que imparte Esther Hervás?

-Mi enfoque pedagógico se basa en la creencia de que cada estudiante es único y merece una educación adaptada a sus necesidades individuales. Fomento el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad en los estudiantes, además de habilidades sociales y emocionales. Mi objetivo es inspirar a los estudiantes a ser aprendices de por vida y ciudadanos responsables.