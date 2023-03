Alumnos personas

Mis experiencias, estrategias y palabras buscan siempre reivindicar una escuela más creativa y viva donde se elabore el ambiente propicio para tal clima de innovación y cambio, aunque conscientes de que no es fácil desvestirse de una enseñanza de tantos años y casi átona y plana. Pero una urgencia se impone sobrepasando toda expectativa pasada: la mayoría de los alumnos, sencillamente, se aburren en clase. No hay correspondencia entre oferta y demanda. El docente ya no puede ser unidimensional o unidireccional. Hay quien dice que nada cambia si no cambia la mentalidad, y el docente no tiene más remedio que cambiar de rol porque el tren de la sociedad circula mucho más rápido que el de las aulas.

El nuevo docente no debería ser ya el depositario del saber, el portador de la palabra y la información, la referencia única y jerárquica. Quizás podríamos empezar a perfilar un educador mediador, facilitador de procesos de aprendizaje en lo que lo esencial sea el sujeto estudiante, sus intereses o capacidades. Pero este nuevo rol precisa de un gran compañero, e incluso guía, de trabajo: sistemas educativos que, olvidados de las urnas, busquen, ante todo el feliz aprendizaje en una escuela puesta al día donde los alumnos dejen de ser estadísticas, número, burocracia..., y sean futuro, personas enseñadas y educadas, desde la individualidad y creatividad, para afrontar al conflictivo mundo que les aguarda en el que tendrán que estar preparados para entender, improvisar y actuar ante las grandes piruetas del progreso, exigencias del día a día. Un cambio se hace imprescindible, cambio total, pensando en los niños y olvidados de las conveniencias de los padres, porque, por ejemplo: ¿dónde va un niño de 3 años bajo cero y con una mochila a la espalda? ¡Qué disparate! Los centros escolares no son guarderías ni los maestros niñeros. Seamos sensatos y hagamos, entre todos, una enseñanza feliz.