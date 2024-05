Alfredo Gálvez: “Veo la estructura del club preparada para competir en LEB Plata”

Ahora que ya han pasado unos días desde la gesta de Lliria, ¿Cómo ha asimilado el ascenso?

Los primeros días todavía no nos lo acabábamos de creer. Hasta yo que he vivido unos cuantos ascensos no me lo terminaba de creer. El equipo estuvo muy serio y disciplinado. Hicimos una gran fase de ascenso. Estoy muy agradecido al trabajo que han hecho los jugadores, de trabajo y de rendimiento magnífica.

Háblenos de los ascensos que había conseguido hasta el de hace unas fechas.

Recuerdo uno de Primera Nacional a EBA, otro a LEB Plata con el Albacete Basket, uno más con el Villarrobledo y no estoy seguro de si me dejo alguno. Llevo mucho tiempo entrenando, alguna vez ha salido la flauta.

¿Cómo ha visto la temporada del UCB?

Tuvieron un inicio demoledor, con un equipo que se notaba que tenía automatismos y trabajo de la temporada pasada. Tenía un buen sistema defensivo y las ideas muy claras. Era un equipo muy complicado de meterle mano. A mitad de temporada, en el inicio de la segunda vuelta, creo que a raíz del partido que pierden con nosotros, enlazan una serie de malos resultados y pierden ese orden y disciplina que tenían. Al final se recuperaron muy bien, incluso con algún lesionado han tenido un rendimiento muy bueno, incluso creo que les hizo fuertes verse con alguna pieza menos. Los jugadores que gozaron de más minutos lo hicieron con más confianza y fueron justos campeones de grupo. En las fases de ascenso, yo que he jugado varias, es complicado porque hay que llegar muy bien de cabeza porque se pasan momentos difíciles. En el primer partido no estuvieron bien y aunque ganaron en el segundo, el tercero era un cara o cruz y cualquier cosa pudo haber pasado.

El técnico del Coto Córdoba de Baloncesto, en el pabellón cordobés. / MANUEL MURILLO

La derrota en el derbi ante el UCB de Valdeolleros afectó a su equipo. ¿Tanto influyen estos partidos en el estado anímico de los jugadores?

Depende de cómo asimile el equipo la victoria o la derrota, pues el equipo puede encorajinarse tras la derrota o al revés. En nuestro caso, pensamos que habiendo entrenado poquito y según los resultados dados en la pretemporada, veíamos que podíamos ganar y la verdad es que la derrota nos dolió y nos afectó. Sobre todo afectó la presión que tenía de estar arriba y clasificarse para la fase de ascenso. Al grupo de jugadores de 20 y 21 años, que no había jugado nunca con esa presión, le afectó.

¿El objetivo de su equipo en septiembre era el ascenso?

El objetivo era hacer un equipo competitivo que le permitiera estar en los primeros puestos. A mí en ningún momento se me habló de ascenso. Se trataba sobre todo de enganchar al público. Una vez vista la plantilla, con jugadores con margen de mejora, estaba claro que con el paso del tiempo el equipo iba a dar un salto de calidad y como mínimo pelear por una de las dos primeras posiciones. Yo no soy llorón porque al final eso se traslada al equipo. Si te pones tiritas y hablas de que los otros equipos son mejores, eso lo llevas al equipo. No le puedes pedir a un equipo que sea ambicioso si tú no lo eres.

Hay un momento clave de la temporada cuando su equipo, tras perder el derbi con el UCB, acumula cuatro derrotas en los primeros cinco partidos. ¿Qué le dijo en esos días a los jugadores?

Estuvimos en la zona de descenso tras perder con el UCB y en la segunda jornada con el Vítaly La Mar Badajoz. El equipo estaba en construcción, no tan mal y con el golpe mental todavía de haber perdido con el UCB. Hubo un partido que para mí fue el del punto de inflexión que fue el de Aljaraque en su pista. Nos saca de la pista hasta sacarnos una diferencia de 20 puntos y el equipo ahí toca fondo. En el último cuarto remontamos y nos pusimos a tiro de remontarles en el marcador. El equipo reacciona ahí mentalmente, da un pasito delante de madurez y a partir de entonces es cuando llegan los resultados. En esas jornadas con momentos difíciles, buscamos que los jugadores no pensasen demasiado en lo que se decía desde fuera y se centraran en el trabajo con el equipo. Buscamos hacer otras cosas, no solo baloncesto, como algún juego extradeportivo o actividades no del baloncesto pero que hicieran grupo. Hubo una visita al vestuario de Paco Salinas que nos ayudó mucho. Creo que acertamos con aquello.

Alfredo Gálvez da instrucciones en un tiempo muerto. / A.J. GONZÁLEZ

¿Tan importante es hoy en día cuidar el aspecto mental de una plantilla?

Totalmente, el aspecto mental se ha convertido en una prioridad en el deporte de competición. La cabeza hoy en día lo es todo, si está ordenada, si el jugador está tranquilo, si los estímulos del exterior le influyen para bien, todo eso es importante y puede ser la diferencia entre que un jugador rinda a un nivel medio o muy alto. Hay que cuidarlo. En una eliminatoria como la que vivimos o en una fase con tres partidos en tres días, el aspecto mental es tremendo. Hemos hablado mucho con los jugadores y creo que hemos acertado, siendo condescendientes en ciertos momentos, así hasta formar un equipo que, aunque haya tenido momentos malos, tuvo la mentalidad para recuperarse y volver a competir.

CJ Williamson ha sido el jugador clave. Empezó bien, entró en un bache, coincidiendo con el del equipo, pero luego salió de ahí hasta consolidarse como uno de los mejores jugadores de la liga. ¿Qué habló con él para recuperarlo en la cancha?

El jugador americano, recién salido de la Universidad, tiene un nivel de disciplina de alto. Primero nos informamos del tipo de jugador que venía, porque no queríamos un anotador, queríamos todo lo que ha hecho este hombre que ha sido meter puntos pero también defender, jugar lesionado, sacrificarse por el equipo y nunca jugar con egoísmo. Podría haber metido 30 puntos en cada partido pero ha querido hacer otras cosas. Yo le dije que los equipos le iban a hacer escouting para pararlo y que con su manera de jugar, los rivales podían tácticamente controlarlo. Lo que se habló fue que dosificara su juego lanzando más de tres, aunque fallara, con más tiros de media distancia, que generara juego con sus compañeros y buscara puntos con el rebote ofensivo. Es un jugador que creo no podremos retener el año que viene porque va a tener un salario alto. Al equipo le ha dado también su trabajo diario, es un tipo al que hay que frenarle porque siempre va a tope. Le daba un plus a los compañeros porque todos veían que si el que más anotaba era el que más trabajaba, ellos no se podían quedar atrás. A nivel social, con los aficionados y los niños era un encanto.

¿Le ha sorprendido la cantidad de aficionados que han pasado por Vista Alegre?

Yo esperaba enganchar a gente pero no tanto. El día del derbi de Vista Alegre, cuatro quintas partes de la gente era nuestra. También la gente que fue a Jaén en la eliminatoria. Ha sido mérito del trabajo del club, de promoción semanal, de dar a conocer un espectáculo.

Alfredo Gálvez celebra una acción de su equipo. / A.J. GONZÁLEZ

¿Fue un antes y un después para su equipo el derbi de Vista Alegre?

Fue especial. La derrota y la manera de celebrar el UCB la victoria en el primer derbi, de manera increíble como es normal, se quedó en nuestra retina. La motivación para el partido de vuelta estaba hecha desde entonces. Para aquel partido teníamos la baja de Lucas Muñoz, que reapareció en aquel partido y salió a jugar sin tener el alta, lo que pasa que tenemos a una fisioterapueta, que es Gosia Krusiec, que otros equipos de Liga EBA no tenían y nosotros sí. Lucas también aceleró en su recuperación y se nos dijo que quizás podría jugar unos minutos. Cuando sus compañeros lo vieron bajarse de la bicicleta y ponerse a los mandos imagina, porque hizo unos minutos de un nivel altísimo. El triple de Andreatta fue un premio a la constancia porque pasó algunos partidos malos al principio y luego ayudó en el juego interior porque no había relevos. Aquella victoria le dio un último empujón al equipo al ver que podía conseguirlo.

Durante la temporada fueron entrando y saliendo jugadores. ¿Cómo gestionó los roles que a cada uno provocaba un cambio?

Durante la pretemporada ya fui cogiendo datos de cada jugador, sus características y las posiciones en que podían jugar. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo Orozco vimos en una serie de entrenamientos que podía jugar de base. También adaptamos el juego de Fernando Bello. Hay veces que los equipos se estropean porque le das un protagonismo excesivo a un jugador que llega nuevo cuando tienes 10-11 trabajando bien. Para la fase de ascenso cambiamos el estilo de juego para intentar el ascenso pero la filosofía desde el inicio siempre ha estado clara, un juego dinámico, intentando atacar en los primeros segundos y que la gente se lo pase bien, no dejar que en la posesión pasen 15 segundos viendo al base marcar un sistema, siempre a partir de una defensa lo más agresiva posible para recuperar el balón.

¿Ve al club preparado para jugar en LEB Plata?

Totalmente, veo la estructura del club preparada. Hay algunos detalles que se deben mejorar que ya el club está trabajando en ello. Este año tiene que ser de asentarse, de ser un club de LEB Plata, con todo lo que eso conlleva, y buscar metas mayores a partir del segundo año.

¿Va a seguir Alfredo Gálvez en Córdoba?

Estamos viendo la posibilidad de seguir. Va a ser un año en el que el club necesita a un entrenador de un perfil parecido el mío, aunque no tenga que ser yo, porque tenemos un buena estructura pero falta experiencia en la categoría, ya profesional, muy dura y en la que los errores se pagan. Estamos viendo la posibilidad de que siga en el club una temporada más y yo me siento halagado de que sea así. Si no sigo no va a ser porque yo no quiera.