El Córdoba futsal y un cierre a caballo entre el presente y el futuro

Con el objetivo de certificar su participación por sexta vez consecutiva en la máxima categoría encarrilado, además de ante las últimas cuatro fechas que restan en la agenda del campeonato regular, el Córdoba Futsal apura la temporada navegando entre dos aguas, presentes y futuras. En ese sentido, el bloque blanquiverde concurre en la fase final del calendario, ahora de parón competitivo, con el objetivo cumplido -prácticamente, salvo debacle- y el porvenir de sus puntales en el aire. Según se ha reconocido desde la propia entidad, casi de forma airada, la preparación del curso 2024-2025 es más una realidad que un mero esquema, por lo que la necesidad de ajustar cada pieza, tanto actual como venidera -fichajes encaminados, marchas aseguradas y sondeo de mercado constante-, se presume obligatoria para armar el próximo gran proyecto cordobés.

Un plantel cambiante

En casi vísperas de la ventana de traspasos estival, el escenario se presenta movido. Ya confirmó su marcha Lucas Perin, que según adelantó el digital Relevo buscará seguir dando forma a su prometedora carrera lejos del fútbol español, concretamente en el Anderlecht que la pasada temporada ya reclutó a Alberto Saura -este ejercicio también cedido en el Jimbee Cartagena, próximo rival- para potenciar su apuesta en la competición belga. Será una baja sensible, así, la del ala sao-bernandese, acompañada, además, de la más que potencial salida del pívot Muhammad Ossamanmusa, con ofertas seductoras del continente asiático tras una segunda campaña en el Córdoba Futsal que le ha valido para explotar a nivel goleador, ahora con un total de 12 dianas en su casillero.

En el aire también se encuentran otras piezas. La andanada de futbolistas cedidos que se reserva la entidad, con Ismael, Pedro de la Cruz y Álex Bernal como estandartes actualmente, deberá definir cómo y en qué forma se producen -o no- sus regresos. Algo más difícil será el encaje de los dos primeros -en ningún caso aún descartados-, esta campaña en préstamo en el Burela y en el Leganés de Segunda División, respectivamente, mientras que la situación con el tercero es más prometedora. El ala llega después de una participación destacada en el filial del Real Betis Futsal, con fuerza y pujanza para enrolarse en los planes del primero equipo califa como bálsamo ante la cuota de despedidas que se barajan en ataque.

Ismael López recibe el trofeo de MVP tras un encuentro con el Burela / PESCADOS RUBÉN BURELA

En la misma línea, tocará trazar el plan respecto a otros integrantes que finalizan vinculación. Por lo que restaba de campaña fichó Josema Martínez, incorporación de urgencia tras la oleada de lesiones en el ecuador de la temporada que no ha podido sumar en pista durante las últimas semanas, aquejado de molestias. Su contrato recoge una campaña adicional de forma opcional que actualmente se estudia al detalle desde la cúpula técnica blanquiverde. También se analiza el futuro de los brasileños Pulinho y Guilherme, ambos cuya vinculación finaliza este junio, al igual que el de Zequi Montero, que durante la presente campaña cumplió un total de cinco en Vista Alegre.

Contrato vigente

El esqueleto del Córdoba Futsal del curso 2024-2025, no obstante, se encuentra parcialmente armado. Tocará esperar la sangre nueva de los fichajes -presumiblemente ilusionantes- vaticinados, aunque reservando una importante renta de engranajes que continúan para garantizar la solvencia de la maquinaria cordobesa. Bajo palos la tesitura es clara, tras las renovaciones de Fabio Alvira y Víctor Areales meses atrás. Por otra campaña selló su compromiso el balear, mientras que el cordobés, canterano, permanecerá en el equipo de su tierra hasta 2027, al que dio el salto oficial durante el pasado verano para haber cuajado un rendimiento más que notable en su puesta de largo.

Igualmente se cuenta, o al menos sobre el papel, con varias de las incorporaciones que se concretaron durante el último verano. Por dos cursos, uno ya prácticamente cumplido, aterrizaron los paraguayos Arnaldo Báez y Damián Mareco, el cierre ucraniano Mykola Mykytiuk, el italiano-brasileño Miguel Kenji y el catarinense Antoniazzi, además del pívot Kaué Pereira, fichaje exprés invernal que también se comprometió hasta el cierre del campeonato 2024-2025. ç

Fabio Alvira realiza una parada durante un encuentro de este curso en Vista Alegre. / MANUEL MURILLO

Josan González, en el aire

Con un cartel más que reconocible en el mercado de preparadores nacional e internacional, el experimentado técnico de Puente Genil todavía no ha manifestado cuáles serán los próximos pasos de su carrera en los banquillos -también acaba contrato-. La opción para la continuidad de Josan González en el Córdoba Futsal, al menos por otra campaña, se encuentra tendida, todavía a estudio sobre su mesa. Recaló en Vista Alegre como sustituto de Miguel Ángel Martínez “Maca” en mitad de la histórica primera campaña en la máxima categoría, que no pudo culminarse en márgenes habituales tras la suspensión por la pandemia. Desde entonces, cada hito cordobesista -fundamentalmente permanencias- ha llevado su sello, hasta el punto de colocar al ex de ElPozo Murcia como un perfil altamente apetecible para competidores, tanto dentro como fuera de la geografía futsalesca española.

Más de un canto de sirena, precisamente, ya llamó a su puerta en mercados pasados, por lo que a buen seguro no faltaron interesados en los servicios del pontano. Tampoco se antoja nada desdeñable su potencial continuidad por quinto ejercicio consecutivo en la entidad presidida por José García Roman, una opción real, plausible y sobre la que se edificaría la próxima gran propuesta califa.

Josan González da indicaciones a sus futbolistas durante una cita en Vista Alegre. / A.J. GONZÁLEZ

