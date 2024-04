Córdoba Futsal-Jimbee Cartagena: en busca de la permanencia en Primera División

Si gana, lo tiene hecho. Si no, también podrían salirle las cuentas o le tocaría esperar un poco más para que su objetivo prioritario del curso, la permanencia en Primera División, se convierta en real de modo matemático. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad aborda el tramo final de la competición envuelto en una mezcla de sensaciones, con la satisfacción del deber cumplido y una íntima pregunta sobre qué podría haber pasado si la temporada no hubiera resultado tan caótica -se lesionaron casi todos los componentes de la primera plantilla, algunos de gravedad- en la enfermería.

Pero todo eso ya pasó. El partido ante el Jimbee Cartagena (sábado, 20.00 horas) se presenta como una oportunidad para la reivindicación y el regalo a una afición que en este campeonato ha respaldado en mayor número al club que preside -y presidirá al menos durante un par de años más- José García Román. "Vamos a competir hasta el final", ha dejado dicho Josan González, en una declaración de intenciones que tiene mucho que ver con el interés de dejar el mejor legado posible en una campaña tan especial como es la de décimo aniversario de la fundación de la entidad.

Córdoba Futsal-Real Betis: las imágenes del partido en Vista Alegre / Manuel Murillo

El poder del anfitrión

Tres de las cuatro citas ligueras que le quedan al Córdoba Futsal serán al amparo de Vista Alegre. Ni el descenso ni la octava plaza -que vale para el último billete en los play offs por el título- son un asunto que quite el sueño al conjunto cordobesista, que tal y como ha discurrido la competición puede considerar su balance como algo más que correcto. No pasó por apuros -al menos, no graves- jamás ni pisó la zona de descenso. Tampoco se sentó en el vagón cabecero, así que la navegación permanente por la zona media no ha resultado especialmente seductora para la masa social, que aún así ha alentado lo suyo.

Josan González, cuyo porvenir sigue en el aire, quiere que en los tres partidos caseros se vea un perfil atractivo y comprometido de los suyos. Le llegará primero el Jimbee Cartagena, vigente campeón de la Supercopa de España y uno de los que peleará por el título en las eliminatorias de segunda fase. El Córdoba repetirá en Vista Alegre el domingo 28 de abril con la visita del Peñíscola (13:00) y luego tocará viajar hasta Pamplona para hacer frente al Osasuna Magna el 3 de mayo (19:30). El 11 de mayo, el Córdoba Patrimonio despedirá la temporada con la visita del Barça (18:00) en lo que se prevé como un partidazo para cerrar un ciclo.

Josan González, en el centro, durante un encuentro. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Un rival intimidante

El Jimbee Cartagena es una de las potencias emergentes en la Liga. Durante gran parte del torneo se movió entre los tres primeros, pero fue decayendo sin ver peligrar nunca si situación en los play offs. Ahora va sexto, con 44 puntos, a tres del tercero, que es el Jaén. Las posiciones cabeceras están cotizadas, con el Barça y el Pozo Murcia pugnando por el primer lugar.

Trae un mal recuerdo de su última comparecencia liguera, un 5-5 contra el Peñíscola. Tampoco le fue demasiado bien al Córdoba antes del parón por los compromisos de la selección española, ya que ofreció una imagen lánguida en el Pabellón Jorge Garbajosa contra el Movistar Inter (7-2). Ambos tienen ganas de sepultar ese recuerdo con un resultado positivo.

El cuadro melonero, con Duda -"el mejor entrenador de la Liga", a juicio de Josan- en el banquillo, tiene en sus filas a internacionales pujantes como Mellado o el naturalizado brasileño Tomaz Braga, además de al cordobés Rafael García "Bebe", el jugador de la provincia con un mejor palmarés. No faltarán alicientes.

Presente y futuro

Josan González tendrá una mirada especial a los jugadores de la cantera en este tramo final del campeonato. Ya hizo debutar a varios durante el curso y el salto a la élite definitivo es una posibilidad real. Con los paraguayos Damián Mareco y Arnaldo Báez en la dinámica del grupo después de sus partidos con la selección de su país ante España, el Córdoba Futsal mostrará una fisonomía que está llamada a cambiar.

El internacional paraguayo Arnaldo Báez, de vuelta en el Córdoba Futsal-Real Betis. / Manuel Murillo

Jugadores que han sido clave en los últimos años están consumiendo sus capítulos finales de blanquiverde. El caso principal es el de Lucas Perin, que finaliza contrato y tiene su futuro lejos de Vista Alegre. Con ofertas en España y el extranjero, su punto de destino podría estar enclavado en Bélgica, donde el Anderlecht le lanzó una propuesta firme. El club de Bruselas ya pescó en su momento en Córdoba llevándose al pívot Alberto Saura, quien precisamente está ahora en las filas del Jimbee Cartagena tras haber sido cedido en la segunda vuelta.