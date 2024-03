La jornada en Tercera | El Córdoba CF B y el Ciudad de Lucena completan la agenda del domingo

En liza una nueva jornada en el Grupo 10 de Tercera Federación, la primera de las ocho restantes en la agenda. La abrió con acierto el Atlético Espeleño, superando al La Palma (1-0), mientras que el CD Pozoblanco puso fin a su racha de imbatibilidad, de 17 semanas, marchándose de vacío de su visita al Cabecense (1-0). Tampoco pudo sumar el Salerm Puente Genil en el desplazamiento al José Martínez “Pirri” del Ceuta B (1-0), en el último pleito del pasado jueves -jornada partida-, al que ahora irán secundando respectivamente los cruces entre el Córdoba CF B y el Xerez DFC en El Arcángel (16.30 horas) y el Ciudad de Lucena frente al Ayamonte en el feudo aracelitano (18.00 horas).

Córdoba CF B - Xerez DFC (domingo, 16.30 horas)

Buscará mejorar su suerte, y de paso cerrar una línea de cuatro semanas consecutivas empatando -y hasta seis sin ganar-, el filial blanquiverde en su duro cruce casero frente al pujante conjunto jerezano. No anda en su mejor momento el bloque dirigido por Diego Caro, ciertamente, al que la recta final de temporada en el Grupo 10 se le está atragantando. Desde la octava plaza, el quinto puesto con acceso a la fase de playoff se encuentra ya a siete puntos de distancia -con un partido menos-, mientras que el descenso permanece en márgenes más que holgados, todavía a trece. Tocará, eso sí, afinar la receta en clave local, con El Arcángel como escenario, condición en la que no se cosecha una victoria desde el pasado mes de enero.

Lo de enfrente requerirá de la versión más resolutiva posible. El Xerez DFC llega lanzado y con el objetivo de dar caza al trío cabecero en este último tramo de la temporada. Un total de 13 de los últimos 15 puntos han ido a parar al casillero azulino, que tan solo registra una derrota entre sus 17 últimas comparecencias. En esas, ha conseguido despegarse de la zona medida -tras un mal arranque de curso- hasta instalarse de forma casi definitiva en los puestos de privilegio, defendiendo ahora una aseada cuarta plaza con 45 puntos de balance, 16 de ellos, además, respondiendo a sus actuaciones como visitante -el cuarto mejor de la sección-.

Ciudad de Lucena - Ayamonte CF (domingo, 18.00 horas)

El cierre de la jornada llegará de la mano del combinado lucentino, que todavía sigue inmerso en plena persecución del liderato. Tres semanas arrastran los de Rafael Carrillo “Falete” sin llevarse los tres puntos al zurrón, después de firmar la paz en el derbi del sur ante el Salerm (0-0), caer en su visita al Xerez DFC (2-0) y, en lo más reciente, rescatar un punto de una cita enrevesada en la cancha del Coria (1-1). Con todo, el bagaje ha sido suficiente para ir arañando sistemáticamente puntos a la primera plaza, aún en propiedad del Xerez CD, al que tras dos semanas lejos del calor del Estadio Ciudad de Lucena, tan solo un punto separa en la tabla. Con un total de 55 en las arcas, frente a la necesitada escuadra onubense se demanda un nuevo paso adelante.

En apuros llega precisamente el Ayamonte, al que el avance de la jornada lo ha dejado momentáneamente como colista. Solo 21 de los 78 puntos posibles del campeonato suma el cuadro de la localidad homónima, que no sabe lo que es ganar a domicilio desde el pasado mes de octubre -donde sumó su única, en la visita al Coria-. Durante su actuación más cercana, no obstante, consiguió cerrar la hemorragia de 13 semanas consecutivas sin victoria -entre las que sumó ocho derrotas-, tumbando a un frágil Sevilla C (2-1) para maquillar su tímida candidatura a la permanencia.

Atlético Espeleño - La Palma CF (1-0)

Sacando partido del mal momento rival, a la par que reivindicando lo propio tras la goleada adversa en Jerez, el conjunto tutelado por Juan Carlos Quero dio un golpe sobre la mesa y un sorbo de tranquilidad en esta fase final del campeonato en el Grupo 10 de Tercera Federación, en la que el descenso se ve ahora algo más alejado. Lo hizo despachando por la mínima, no sin trabajo, a un rival directo como el decaído cuadro onubense, al que un solitario tanto de Antolín al filo del receso echó de un pleito pasado por agua.

Arrancó mejor el cuadro rojillo, con más ideas y empaque. Pudo aprovechar esa instancia también el La Palma, buscando el arco de Pedro Caballero de forma temprana mediante transiciones. La cita tampoco tardó en embarrarse, tanto en lo literal como en lo figurado, hasta llegada la media hora, en la que un potente chut de Álex Molina tuvo como respuesta una buena estirada del visitante Antonio Rodríguez. Josema también la tuvo lances después, mientras que Antolín apareció sobre la bocina para desnivelar la cita con un zapatazo desde la frontal del área.

Tras el descanso se mantuvo la pugna. La volvió a tener Antolín, con otra intentona desde lejos, casi tras la reanudación, al igual que un La Palma crecido una vez cumplida la hora de juego. El intercambio de papeles también favoreció los contraataques espeleños, con un Adriano Romero que dio alas en ataque y por poco puso el 2-0, hasta en dos ocasiones. El pitido llegó minutos más tarde de la expulsión de Edu Baena, que tensó buenamente los ánimos aunque sin privar al Atlético Espeleño de su botín.

CD Cabecense - CD Pozoblanco (1-0)

En la visita a Las Cabezas de San Juan se cerró la meteórica racha vallesana en esta fase del calendario. Hasta 17 citas de forma consecutiva contaban los de Antonio Jesús Cobos llevando puntos al casillero, aunque el cruce con el necesitado cuadro onubense acabó truncando la estadística, que con todo ya había dejado números de récord, además de una escalada apresurada desde la zona media a la pomada por el ascenso.

La sorpresa saltó en el Carlos Marchena, aunque fue cocida a fuego lento. El necesitado cuadro local delegó la gestión del esférico desde inicio en el Pozoblanco, que con todo casi lamenta el primero de la matinal rebasada la media hora. Se tuvo que emplear a fondo Javi Dela tras una rápida transición casera, mientras que Iván Vela, de libre directo, contestó compases más tarde probando con un chut ajustado a Iván Casas. El paso por vestuarios refrescó las propuestas en ataque. Fran Gómez la mandó por alto tras la hora de juego, poco antes del zarpazo de Manu Alonso, que sorprendió a los blanquillos en una de sus primeras intervenciones.

La postrera expulsión del local Gonzaga, a falta de diez para el final, allanó el camino en busca del empate, aunque la falta de tiempo -y oxígeno-, junto a la necesidad onubense, se alinearon para cultivar la primera derrota pedrocheña en Liga 145 días después.

AD Ceuta B - Salerm Puente Genil (1-0)

Sigue sin dar con la tecla la formación rojilla, a la que la siempre compleja visita a Ceuta no le dejó buen regusto. Llegaban en plena efervescencia, precisamente, los de Juanmi Puentenueva después de haber tumbado al líder Xerez CD en el Manuel Polinario (3-2), aunque la euforia acabó diluida entre el mal tiempo y el acierto caballa. Sin excesivos aspavientos, de esta forma, se consumió la primera mitad del encuentro, en la que el balón se repartió casi equitativamente -aunque de forma algo espesa- entre ambos conjuntos, así como la falta de ocasiones.

Fue en la segunda mitad cuando se estiró el guion. El local Sixtus, que sigue de dulce, se inventó una acción individual cobrados los primeros cinco minutos en el reloj, internándose en el área pontana hasta ser derribado por un Edu Chía forzado en la barrida. Se llevó la segunda tarjeta amarilla, consecuente expulsión, el capitán rojillo en dicha instancia, favoreciendo el posterior tanto del propio ariete nigeriano desde los once metros, donde le ganó el pulso a César Ramón. No le quedaron demasiadas ideas tampoco al Salerm en inferioridad antes del cierre, acumulando alguna aproximación interesante, si bien desbaratada con relativa sencillez por un Ceuta B que manejó mejor los tiempos desde la superioridad numérica.