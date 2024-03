El Ángel Ximénez incorpora al central catalán Ferran López

El Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil anunció el fichaje de Ferran López hasta el final de la presente temporada. El granollerí jugará en el equipo de la Liga Asobal de balonmano gracias al acuerdo de cesión alcanzado con el BM Granollers.

El joven central de 19 años -con 1,77 metros de altura y 78 kilos de peso- procede del filial del KH-7 BM Granollers, donde ha destacado entre los mejores. Sus muestras de calidad y proyección como jugador vienen refrendadas desde las categorías inferiores. Esta temporada ha marcado 47 goles con el conjunto del Granollers que actualmente ocupa el segundo lugar en el grupo E de la Primera Nacional.

El MVP de la Minicopa del Rey del 2020

López ha sido internacional con las selecciones españolas de base. También ha ganado tres títulos nacionales de selecciones territoriales con Cataluña, un campeonato de España por clubs con el Granollers y un título de la Minicopa del Rey, competición esta última en la que fue elegido el MVP en la edición del 2020.

El nuevo jugador pontano ha declarado que “estoy muy contento porque nunca te esperas una llamada así. Cuando me llegó la llamada del Puente Genil, no me lo pensé dos veces y dije que sí. Estoy muy contento y ahora toca dar el máximo de mí, a intentar ayudar al equipo y cumplir todos los objetivos, tanto a nivel personal como del equipo. Es una experiencia muy grande y quiero aprovecharla al máximo”.