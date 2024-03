Córdoba Futsal-Mallorca Palma: una prueba de nivel en Vista Alegre

Podría decirse que el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad aborda este fin de semana un partido "de otro mundo". Un vistazo a la clasificación, al panel de marcadores y a los sucesos más recientes hace que esa apreciación sea, como poco, aventurada. El equipo blanquiverde recibe al Mallorca Palma Futsal (sábado, 20.00 horas, Vista Alegre, FEF TV) en un duelo desigual por historiales y presupuesto. Sin embargo, nadie en la casa cordobesista renuncia a dar el golpe. ¿Razones? Las hay variadas. En el histórico de enfrentamientos hay ya algún triunfo cordobés. Y la exhibición de pegada en el Olivo Arena de Jaén, con un 4-6 revitalizante, hace el resto para sembrar la esperanza.

La sensación de competir

Después de un par de derrotas muy feas en fondo y forma -las cosechadas en Alzira (3-2) y ante ElPozo (1-6)-, el Córdoba Futsal consiguió resarcirse con uno de sus encuentros más potentes de los últimos tiempos. "Estamos muy contentos por esos tres puntos que conseguimos en Jaén y por haber recuperado esa sensación competitiva del equipo que habíamos perdido por momentos en la temporada", reconoce Josan González, técnico de un Córdoa que también logró "esa eficacia de cara a portería que para nosotros es tan importante". Bien lo sabe el Jaén, que ha perdido los seis puntos en los dos derbis andaluces, encajando una decena de goles, el veinte por ciento de los recibidos en lo que va de curso.

La expedición del Córdoba Futsal en el Olivo Arena tras la victoria ante el Jaén Paraíso Interior. / Córdoba Futsal

El Mallorca Palma Futsal no es un cualquiera en la Liga. De hecho, puede presentar un expediente rutilante en el último año: ganó la Champions League y la Intercontinental, siendo designado el mejor equipo del mundo. "Somos conscientes de que estamos en un tramo de la temporada muy exigente", dice Josan, quien resalta que, más allá de lo realizado en los meses anteriores, el Palma acude después de "pasar por encima del Jimbee Cartagena en su campo". ¿La receta para combatirlo? No hay pócima mágica, pero sí ingredientes que no pueden faltar. "Tenemos que ser conscientes de que todo lo que hicimos el domingo nos vale para demostrarnos que tenemos ese potencial, pero hay que construirlo todo de nuevo", advierte.

El factor Vista Alegre

Lo que sucedió ante ElPozo dejó huella en el equipo. La goleada encajada esparció un aroma de negatividad que el Córdoba empezó a disipar en Jaén y que ahora pretende aniquilar del todo con un triunfo de los que valen doble. "Le debemos a nuestra afición una alegría después del resultado que tuvimos contra ElPozo. Queremos seguir haciéndonos fuertes en Vista Alegre y mantener ese fortín del que se escapan pocos puntos en la temporada", apunta el técnico cordobesista, quien subrara que "será un partido durísimo".

Córdoba Futsal-Manzanares, las imágenes del partido en Vista Alegre / Manuel Murillo

El club espera poder contar con una entrada de lujo para el partido. La buena racha de resultados, exceptuando la última actuación, hizo que el público se reconciliara con el equipo y la afluencia se fuera incrementando para rondar las dos mil almas en cada cita. Para este partido, el club lanzó una promoción especial de entrada gratuita para los menores de 14 años que asistan ataviados con una camiseta naranja, en apoyo a la Asociación de padres de hijos con trastorno de déficit de atención en Córdoba (Tdah).

Otra vez con bajas

Para no perder la costumbre, las bajas volverán a asaetear al Córdoba Futsal y condicionarán la convocatoria de Josan González. No podrá estar en la cancha el brasileño Lucas Perín, el máximo artillero del equipo con once goles, que tendrá que cumplir el segundo partido de los dos de sanción que le cayeron -uno por roja, otro por reincidente- tras el aciago partido contra ElPozo Murcia. Tampoco podrá ser de la partida Huguinho, que sufre un esguince grado II en su tobillo izquierdo, según indicó el club. "La evolución marcará la vuelta a la actividad competitiva", añade el comunicado. Para el próximo, nada. El ala, que jugará hasta el final de la temporada en calidad de cedido por el Jimbee Cartagena, no ha tenido suerte. En Jaén sufrió el percance en una acción con el egabrense César Velasco, en las filas del equipo de la capital del Santo Reino.

Está por ver la evolución de los lesionados Guilherme Dos Santos, Giancarlos Antoniazzi, Miguel Kenji y Josema, que no pusieron jugar en Jaén. También se espera el ingreso del paraguayo Arnaldo Báez, que ya regresó de su país -donde fue operado a finales del año pasado- y que se reintegró a los entrenamientos. La nómina en la enfermería sigue siendo amplia, por lo que todo apunta a que la llamada de canteranos será obligada para componer la lista de convocados.