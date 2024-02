Lucas Ocampos, jugador argentino del Sevilla, criticó la acción de un aficionado del Rayo, que le metió un dedo en el culo cuando iba a sacar de banda, y pidió que LaLiga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.

El aficionado tocó con su dedo el trasero del argentino. Aunque, más que tocar, introdujo el dedo índice de su mano izquierda en alguna parte del trasero de Ocampos protagonizando la lamentable agresión.

Corrían el minuto 32 minutos del primer tiempo del duelo entre Rayo Vallecano y Sevilla. El encuentro estaba 1-1 y el argentino Lucas Ocampos, ex del River y habitual integrante de las convocatorias de Lionel Scaloni en la selección argentina, se disponía a realizar un saque de banda, cuando uno de los espectadores se aprovechó de la cercanía de la platea con los límites del campo de juego y le introdujo un dedo en el ano.

🎙️ @Locampos15, tras sufrir un desagradable incidente con un aficionado:



➡️ "Siempre hay un tonto en todos lados, me da lástima que se manche a una afición que escucha cómo canta"



➡️ "Esas cosas no pueden pasar"



El argentino se dio la vuelta para reprochar la actitud del joven y el colegiado del encuentro, Hernández Maeso, tuvo que informar de la situación al delegado del Rayo Vallecano.

El Sevilla, con dos goles del marroquí Youssef En-Nesyri, se llevó el triunfo de Vallecas ante el Rayo (1-2).

Por su parte, Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, se mostró "contento" por la victoria frente al Rayo pero criticó la acción delaficionado del Rayo, que le metió un dedo en el culo a su jugador Lucas Ocampos cuando iba a sacar de banda, y declaró que "no vale todo en los estadios y hay cosas que revisar a nivel de seguridad".

"Yo me pregunto. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra en los estadios?. Me preocupa mucho más allá de las edades los comportamientos tan extraños que pasan en los estadios. Hay muchas cosas que se nos escapan y hay cosas que revisar a nivel de seguridad y comportamientos. Hacemos muchas cosas bien pero también creo que no vale todo en los estadios y entre lo que no vale es tener gente que no está preparada cerca de los jugadores", dijo Quique, en conferencia de prensa.