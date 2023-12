Bernd Reichart, CEO de A22, promotora de la Superliga, se paseó este jueves por los medios de comunicación, y de entretenimiento, justo el día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que hay una "posición de abuso dominante" por parte de UEFA y FIFA. El alemán se paseó por programas de televisión, espacios de internet y emisoras de radio proclamando las bonanzas de la Superliga.

Una postura que va a generar un beneficio directo e inmediato para los clubes participantes en las competiciones de UEFA y FIFA, que ya no podrán imponer sus requisitos y tendrán que negociar, algo que no ocurría hasta ahora por esa "posición de abuso dominante". Sin embargo, Reichart dejó varias afirmaciones rebatibles, rotundamente inciertas e incluso grotescas, en su afán por difundir las bondades de la Superliga. Aquí repasamos algunas:

Los siete argumentos

1-Reichart ha advertido que "LOS PARTIDOS SE PODRÁN VER DE FORMA GRATUITA EN UN STREAMING MEDIANTE UNA APLICACIÓN QUE SE LLAMA UNIFY, QUE SE FINANCIARÁ CON PUBLICIDAD. Todos los partidos de la Superliga serán gratis. Los aficionados lo van a ver gratis. Los inversores están convencidos que esto es un tiempo bueno en el fútbol".

Si pretenden dar todos los partidos de forma gratuita en un streaming, ¿quién pagará esos derechos televisivos de los que se habla en el contrato firmado por los clubes fundadores que generarán el 20% de los casi 4000 millones de ingresos a los clubes, además del 8% (400 millones) que se cederán al fondo solidario con ingresos de televisión?

2-El alemán afirmó que "en la SUPERLIGA SOMOS CAPACES DE CONSEGUIR MÁS DE 3.000 MILLONES AL AÑO EN PUBLICIDAD".

¿Es creíble esa afirmación cuando la NBA ha batido récord de ingresos por patrocinio en 2022-2023, alcanzando los 1.660 millones de dólares? Es decir, la mitad de lo que presumen que van a conseguir.

3-"HABRÁ MERITOCRACIA. SI UN EQUIPO HUMILDE HACE UNA BUENA TEMPORADA ESTARÁN EN LA TERCERA CATEGORÍA, LA BLUE. No buscan hacer una buena temporada y que les toque la lotería para entrar una vez en la Champions y jugar seis partidos e irse a casa. EL UNIÓN BERLÍN ESTÁ PEOR TRAS JUGAR LA CHAMPIONS".

¿De verdad cree que el Unión Berlín está mejor en la tercera categoría de la Superliga que jugando con el Real Madrid o el Nápoles en su grupo como le ha ocurrido esta temporada?

4-El CEO de la Superliga afirma que "los clubes no tienen libertad con la UEFA. AHORA LOS CLUBES YA NO SUFRIRÁN AMENAZAS NI SANCIONES. SON LIBRES DE DECIDIR SU PROPIO FUTURO".

¿Entonces por qué no dejan abandonar la Superliga a los que clubes fundadores y les amenazan con sanciones? Pregunta que no supo responder el alemán. ¿Hay libertad en la Superliga? Evidentemente no, porque amenazaron a esos clubes con penalizaciones que están registradas en los 167 folios del acuerdo marco.

5- En su deseo de defender que la Superliga es una competición más justa para los equipos modestos que la Liga de Campeones, ha afirmado que "LA CHAMPIONS ES UNA REMORA PARA LOS 'OUTSIDERS".

Cuando el Leicester, probablemente el mayor 'outsider' de la competición en los últimos años, ganó la Premier entró al bombo 1, llegando a cuartos y se quedó a un gol de estar semifinales. Si entra en la Superliga, accederá a la segunda división en el mejor de los casos y tendrá que hacer una temporada inmejorable para poder acceder a ascender a la primera división de la Superliga. El Villarreal o el Deportivo son otros equipos que no están incluidos en la aristocracia el fútbol europeo que llegaron a pisar las semifinales de la competición en su día.

6-Reichart reveló que "ALGÚN CLUB ME HA LLAMADO Y ME HA DICHO: 'DECIMOS NO, PERO... ".

A estas horas solo hay cinco equipos que no han descartado sumarse a la Superliga. Además de Real Madrid y Barcelona ha confirmado su interés por estar en ella el Nápoles, por boca de su presidente Aurelio De Laurentiis, quien ha propuesta otro modelo para la liga italiana: "En Italia hay que hacer la Serie E… de élite: una liga cerrada de 14 clubes. Los siete u ocho más importantes y luego ciudades con muchos habitantes como Palermo o Bari". Y lo están estudiando el Benfica y el Feyenoord. Todos los demás clubes han condenado la nueva competición y se han desmarcado de ella: Atlético, Real Sociedad, Sevilla, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City, United, Atalanta, Roma, Inter, Marsella, Mónaco, PSG, Bayern, Dortmund, Leverkusen, RB Leipzig, RB Salzburg, PSV, Copenhague, Oporto...

7-El último argumento es demoledor: "SI JON RAHM CAMBIÓ DE OPINIÓN Y SE ENROLÓ EN LA SUPERLIGA SAUDÍ DE GOLF, ¿POR QUÉ NO VA A PASAR LO MISMO CON LOS CLUBES que se desmarcaron tras las amenazas de UEFA y FIFA?".

Se comenta solo como argumento.