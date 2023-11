La decimosegunda jornada del calendario de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación ya está cerrada. La abrió el Salerm Puente Genil, en su duelo casero ante el Cartaya en el Manuel Polinario, de donde escapó con otro triunfo (1-0), con motivo de la única cita del sábado, así como preludio de la matinal intensiva del domingo. Siguieron completando la agenda los demás equipos cordobeses concurrentes en la categoría. El Córdoba CF B cedió en su visita al Coria (1-0), de forma simultánea con el Atlético Espeleño, también con derrota por la mínima a domicilio ante el Ayamonte (1-0), y la goleada del CD Pozoblanco, que a la misma hora arrolló al Conil en el Municipal (3-0). El Ciudad de Lucena, posteriormente, cerró el panel de pleitos ya desde la sesión vespertina, con un cruce en defensa del liderato frente al Gerena que se resolvió con triunfo en el Estadio Ciudad de Lucena (2-0).

Ciudad de Lucena - CD Gerena (2-0)

El partidazo del fin de semana no dejó a nadie indiferente. El Ciudad de Lucena, que inició una nueva jornada de defensa del liderato, se resolvió con oficio y pegada ante el siempre rocoso Gerena en el feudo aracelitano, en el que dos goles de Juan Andrés -que sigue de dulce- pusieron el aval para dejar los tres puntos en casa y afianzar la candidatura aracelitana al ascenso directo en este tramo de temporada, en el que los pupilos de Rafael Carrillo “Falete” mantienen una versión inapelable. Pese a todo, la primera ocasión de peligro palpable la pusieron los visitantes, exigiendo un paradón de Nico Garnés una vez alcanzado el ecuador del primer acto. Seguidamente, tras algo de tanteo, el ariete celeste hizo el primero de su cuenta, dejando el 1-0 instaurado hasta el intervalo, que llegó sin demasiada agitación una vez señalada la ventaja celeste en el marcador.

Después del receso se afianzó el dominio lucentino. Nico Garnés volvió a negar la igualada gerenense sobre la hora de juego, mientras Juan Andrés, lances después, puso el doblete en su casillero, superando al meta visitante con un disparo ajustado. Desde ahí la cita se enfrió. Apenas ocasiones se contabilizaron en el tramo final, sazonado por el calor del respetable celeste pese a las frías temperaturas de la tarde-noche en el feudo local. Así, el 2-0 acabó haciéndose definitivo, con el correspondiente botín sin alterar su dirección hacia las arcas del Ciudad de Lucena, que ya es más líder tras el empate del Xerez CD en su visita al La Palma (3-3).

CD Pozoblanco - Conil CF (3-0)

El regreso al Municipal trajo consigo un regusto dulcísimo para el CD Pozoblanco, que le brindó una victoria de casta y trabajo a su afición para colocarse en la zona aledaña a la fase de ascenso en este tramo de la temporada, y a golpe de oficio. La cita comenzó en cauces comedidos, incluso después de la hora prevista, tras una avería en el autobús de desplazamiento del cuadro conileño hacia el feudo vallesano, que retrasó en buena medida los tiempos del encuentro. A partir de las 12.45 horas, por tanto, el fútbol arrancó en tierras pedrocheñas, aunque de forma tímida. Sin demasiados alardes ni acercamientos, el intervalo mantuvo intacto el 0-0 de inicio, con ligera superioridad local, aunque sin ofrecer demasiado espacio para los hombres de ataque de ambas escuadras.

La segunda mitad sí se presentó más vistosa, también acertada. Cinco minutos tardó Abraham Gómez, que sigue en racha, a la hora de romper la igualdad, mientras que el joven Migue Sánchez, otros diez después -y tras un amago de reacción visitante-, amplió la ventaja llevando el 0-2 al electrónico. Desde ahí se apagó el Conil, al que se le hizo larga la matinal, a la par que Antonio Jesús Cobos aprovechó para refrescar concienzudamente sus líneas, dando entrada a Valentín y Ángel García. Fue el propio capitán pozoalbense, del mismo modo, el encargado de matar el partido, con el tercero de la cuenta en prácticamente su primera intervención, hasta llevar el 3-0 a márgenes sólidos, con los tres puntos, de valor incalculable, como grato reflejo.

Coria CF - Córdoba CF B (1-0)

El filial blanquiverde tampoco pudo arrancar en su visita al colista del Grupo 10 de Tercera Federación, frente al que se dejó la piel, pero también los puntos. La puesta en escena no fue prometedora, apenas ocasiones se contabilizaron para los pupilos de Diego Caro tras el pitido de inicio en el Guadalquivir Estadio, al que solo un tanto de Alfonso Martín “Fofo” en la recta final antes del descanso sacó de la equidad, con el 1-0 a vestuarios después de toda una batalla posicional y táctica, aunque falta de mordiente. En las filas blanquiverdes, además, formaron dos de los debutantes de la reciente jornada en Primera RFEF con la escuadra de Iván Ania: Óscar Jiménez y Paco Fernández, que actuaron de inicio en la propuesta cordobesa lejos de casa para el fin de semana.

Después de la reanudación no se mejoró la estampa. Sin demasiada claridad ni ideas, el reloj se consumió lejos del arco coriano, incluso más cerca del cordobés, donde una parada providencial de Iván Morales evitó el segundo tanto local antes del pitido. Por su parte, el Córdoba CF B trató de sacudir el resultado en un último arreón previo a la conclusión del encuentro, aunque sin suerte ni acierto para sacar algo positivo de su expedición a territorio sevillano, donde cayó un jarro de agua fría.

Ayamonte CF - Atlético Espeleño (1-0)

También se marchó de vacío el Atlético Espeleño de su visita al conjunto ayamontino, con el que dejó un pulso de altos vuelos, aunque del que no pudo rescatar botín alguno. Los primeros compases ya desvelaron la escaleta del encuentro, marcado por las idas y venidas e intercambio de posesión alterna en un Estadio Ciudad de Ayamonte que no encontró dueño hasta rebasado el intervalo. Rubén Jurado, en los rojillos, sin embargo, buscó penalizar una mala salida de balón onubense antes del cuarto de hora, mientras que los locales respondieron acto seguido, probando sin suerte a un atento Rafa Martínez. La pugna adquirió temperatura desde lo físico, con espacio para una horda de amonestaciones en ambos lados, con amarillas para Adriano y Rojas en ese lapso previo al receso, en el que el 0-0 no se movió un ápice del luminoso.

Tras el paso por vestuarios, el Ayamonte ganó presencia. Antes la tuvo Álex Priego, no obstante, con un trallazo de libre directo que se marchó a centímetros de la madera, apenas cuando todavía parte del público andaba ubicando su asiento tras el intervalo. Juan Carlos Quero movió ficha seguidamente y dio entrada a sus hombres de refresco, introduciendo a Cano, Guille y Santacruz para insuflar veteranía y músculo. El mazazo llegó sobre la bocina, merced de una acción precedida de un saque lateral en la que el Ayamonte encontró vía libre para desnivelar la pugna, con el 1-0 que acabó siendo definitivo, junto al pertinente revés para el cuadro cordobés.

Salerm Puente Genil - AD Cartaya (1-0)

La jornada en el Manuel Polinario arrancó eléctrica. Tras unos minutos de tanteo, el Salerm Puente Genil se adueñó de la posesión y las ocasiones, cercando la meta de un Ángel Lozano -meta visitante- al que tanto Ismael García, en primera instancia, como Alan Araiza, que topó con la madera, pudieron pudieron superar apenas rebasado el cuarto de hora de juego. El asedio se acentuó rebasado el ecuador del primer acto, con más ocasiones y también la primera diana del encuentro, obra de Jairo Morillas. Desde la superioridad siguieron creciendo los de Juanmi Puentenueva. Guichard tuvo la opción de ampliar distancias antes de la marcha a vestuarios, aunque la zaga onubense afinó para dejar el 1-0 situado sin demasiado movimiento hasta el intervalo.

La segunda mitad mantuvo esa línea. La agrupación rojilla no tardó en seguir ganando espacio mientras el cuadro cartayero, ya por debajo, menguaba paulatinamente. Fernando Rodríguez pudo volver a traducir la superioridad ante Lozano, también volvió a tenerla Ismael, por encima del larguero, aunque la renta mínima no se bajó del marcador. Por su lado, los onubenses no plantearon reacción alguna, topando con los hombres de refresco pontanos ingresados para el último tramo, en el que se mantuvo relativo sosiego hasta dejar los tres puntos en casa, donde el Salerm sigue fortísimo.