Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto, compareció antes de los partidos ante Chipre y Georgia. El de Haro analizó la convocatoria y la actualidad de la selección y comenzó hablando de Isco y jugadores que sonaban, pero no están en la lista: "Es muy sencillo, a veces tengo la sensación que estoy siendo injusto con los que no vienen. Y a la vez tengo la sensación de que soy justo con los que vienen". A ello añadió un valor que para él es primordial: "Para mi es imprescindible que sean buenas personas porque hacen equipo y esa es la clave. Lo importante no es el sistema, es la idea y que estos jugadores lo tengan claro".

La baja de Pedri

Sobre Pedri advirtió que no ha hablado con él, pero que sigue contando con el azulgrana: "Pedri ya no está lesionado y yo hablo con los jugadores cuando están lesionados para estar cerca de ellos. Pedri es un jugador que sabemos quién es y contamos con él para todo,. Es un superclase". Sobre su futuro advirtió "yo estoy donde quero estar. Estoy feliz y cuando toque la negociación, que no es ahora el momento, se hará. Si las dos partes estamos contentos, adelante. Y si no, no pasa nada- El 30 de junio acaba mi contrato y ya veremos entonces".

Confirmó que Laporte es baja por lesión, "se hizo un corte en la planta del pie y tiene puntos", y que Balde no viene por decisión técnica, "pero le animo a que trabaje más". Sobre las novedades en la lista habló de Grimaldo, de quien declaró que "es un futbolista que se puede adecuar a muchas posiciones y le conozco de la Sub-19", y de Riquelme, "al que conozco muy bien. Ha hecho dos años excepcionales en la Sub-21 y ahora en los clubes. Es muy versátil y tiene un talento fantástico. No somos sospechosos de no apostar por el talento".

Valoración

Concluyó haciendo un balance sobre esta fase de clasificación y apuntó que "debemos mejorar en todo, queremos ganar todos los partidos que podíamos ganar. Pero si no hacemos un análisis sobre lo que podemos mejorar, malo. Hay que mejorar en todo. Siempre les doy gracias, pero le digo que la buena noticia es que se puede mejorar". Y ratificó que el grupo para la Eurocopa "está prácticamente formado".

Por su parte, Santi Denia, seleccionador de la Sub-21, habló de Pedri, que pese a no estar lesionado, no viene convocado por De la Fuente: "Pedri ha tenido muchos minutos con el Barça y con la selección y quiere venir. Pero ahora no está jugando todavía y no podemos controlar los minutos que tienen en sus clubes". Sobre su relación con De la Fuente al hacer la listas y comentó que "no hay negociación, el objetivo es que vayan con la absoluta. Es su sueño y les empujamos a ello. Me encanta que Luis me diga que se los quiere llevar". Y terminó lanzando un mensaje a los clubes: "Siempre que se apuesta por cantera, sale barato".