El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha ofrecido este viernes la lista de 25 convocados para los partidos de la próxima semana frente a Georgia y Chipre. Una convocatoria en la que destaca la presencia de Iñigo Martínez, Aleix García, Grimaldo, Riquelme y Remiro. Una lista con muchas novedades en la que llama la atención la presencia de cinco jugadores de la Real Sociedad y las ausencias de Alejandro Balde y Aymeric Laporte.

De la Fuente ha decidido no convocar a Pedri, pese a que ya está recuperado de la lesión que no le ha permitido tener regularidad en este arranque de la temporada. Pese a que todavía no ha podido citarle desde que es seleccionador, el técnico riojano ha priorizado que el joven centrocampista vaya recuperando sensaciones a las órdenes de Xavi en los entrenamientos del Barça. La lesión de Kepa Arrizabalaga, que le mantendrá fuera de acción durante al menos dos semanas, abre las puertas de la selección a Remiro.

🚨 ¡¡ÚLTIMA CONVOCATORIA DE 2023!!



Estos son los 2⃣5⃣ futbolistas elegidos por Luis de la Fuente y su cuerpo técnico para los próximos partidos ante Chipre y Georgia de la Fase de Clasificación para la #EURO2024.



💪🏻 ¡¡Queremos cerrar el año con dos victorias más!!

Las principales novedades

El guardameta se suma así a los ya habituales Le Normand, Merino, Oyarzabal y Zubimendi para hacer de la Real Sociedad el equipo más representado en la convocatoria, con cinco integrantes. Premia así el buen arranque de curso de los de Imanol Alguacil, como también hace con el Girona al convocar a Aleix García y con el Bayer Leverkusen al reclutar a Alejandro Grimaldo. El que se sigue quedando fuera pese al notable nivel que está mostrando es el bético Isco.

La otra novedad es el regreso de Iñigo Martínez a los planes del seleccionador, una vez que el central del Barcelona se ha recuperado de los problemas físicos que arrastraba desde hace meses. En el resto de demarcaciones, el seleccionador apuesta por la continuidad, incluyendo el ataque en el que Williams, Lamine, Oyarzabal y Ferran se afianzan como sus extremos predilectos, al margen de un Dani Olmo que está lesionado y que es un fijo para el riojano.

¿Qué se juega España?

Los dos partidos carecen prácticamente de trascendencia clasificatoria, ya que España dejó atada su presencia en la próxima Eurocopa durante el parón de octubre, en el que venció tanto a Noruega como a Escocia. La selección, eso sí, tiene el reto de ser una de las seis selecciones que acabe la fase de clasificación con más puntos, lo que le garantizaría ser cabeza de serie de cara al torneo continental del próximo verano en Alemania.

👥 ¿¿REPASAMOS NOMBRES??



Estos son 25 seleccionados de la @SEFutbol para los dos partidos de la semana que viene.



📅 16 de noviembre 🆚 Chipre

📅 19 de noviembre 🆚 Georgia

No obstante, los duelos servirán también de banco de pruebas para De la Fuente, frente a dos rivales a los que goleó en el parón de septiembre. El próximo jueves 16 de noviembre viajará a Limasol para enfrentarse a Chipre y el domingo 19 recibirá a Georgia en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid.