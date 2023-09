Los ecos de la sobresaliente actuación en la Solheim Cup de Carlota Ciganda, decisiva para que Europa retuviera el título, aún no se han apagado cuando el mundo del golf ya enfoca hacia una de las grandes citas del año: la Ryder Cup, que se disputará a partir de este viernes en Roma con importantes ausencias, sobre todo la de Sergio García, uno de los nombres de referencia del equipo europeo, el golifsta que más puntos ha sumado en la historia del torneo, alineado desde hace más de un año como el LIV Golf, la Superliga de Arabia Saudí.

La irrupció del LIV Golf en la escena internacional, de hecho, marcará esta 44 edición del torneo en el Marco Simone Golf and Country Club romano. Algunos nombres de relieve tanto en el PGA Tour estadounidense como en el DP World Tour (circuito europeo) se sumaron al nuevo proyecto, dejando en el aire el futuro de la Ryder. Sergio García fue de los primeros en dar el paso, pero también lo hicieron Paul Casey, Ian Poulter, Lee Westwood o el capitán del equipo europeo, el sueco Henrik Stenson, que fue destituido el pasado julio por el comité europeo y reemplazado por el britanico Luke Donald.

Ninguno de ellos estará en la cita italiana como tampoco lo estarán el exnúmero uno Dustin Johnson, o Bryson DeChambeau. Sí acudirá Brooks Koepka, ganador este año del PGA en Oak Hill, ya que en el caso estadounidense es la PGA de América y no el PGA Tour el que determina la elegibilidad. En total son ocho jugadores, cinco europeos y tres estadounidenses, los que estuvieron en la última Ryder y compiten en el LIV, pero solo Koepka repetirá.

Sergio García ha intentado sin éxito en las últimas semanas asegurarse una plaza en el equipo manteniendo conversaciones con el capitán del equipo, Luke Donald, y también con los responsables del DP World Tour (el circuito europeo) pero su renuncia en mayo a seguir como miembro de pleno derecho han jugado en su contra, pese a que llegó a comprometerse a asumir los más de 800.000 euros que adeuda en multas y también a jugar el mínimo de torneos que exige el DP World Tour para mantener la tarjeta.

“Llamé a Keith Pelley y le pregunté sobre la posibilidad de ser miembro del Tour”, ha explicado sobre la conversación con el director ejecutivo del circuito. “Sabía que tenía que ser miembro para tener alguna posibilidad de formar parte del equipo europeo en Roma, que es lo que realmente quería. La respuesta es que no había ninguna posibilidad”, desveló García hace unos días.

Luke Donald, que tiene una buena amistad con el jugador español, habló también sobre el tema en su aparición ante la prensa este lunes en Roma. "Sergio renunció a su situación y una vex que eso sucedió, no era elegible. Una vez que renuncias, no puedes volver a solicitar el ingreso hasta el año siguiente".

García se reconoce dolido por la respuesta de los responsables del circuito, aunque asegura que la puerta no está cerrada del todo para un posterior regreso. “No voy a hacer ningún esfuerzo extra por alguien que no te muestra nada de cariño”, explicó el golfista castellonense. “Pelley me dijo que ojalá el próximo año me sea todo más favorable. Pero tampoco me animó a ser miembro otra vez del circuito. Es una decisión que tomaré con mi familia . De momento, las sensaciones no son las mejores. Veremos qué ocurre el próximo año”.

Queja de Rahm

Jon Rahm, número tres del ránking mundial, que sí estará integrará el equipo europeo en Roma, dejó claro hace unos días, durante la disputa del BMW PGA Championship en Wenworth, que no comparte la decisión. “Creo que es muy estúpido no confiar en la experiencia de Sergio García en la Ryder. Es el mejor jugador que ha tenido Europa en la historia, es el golfista que ha ganado más puntos en el torneo y lo ha demostrado una y otra vez”. afirmó.

García hizo su debut en la Ryder Cup el año en que se convirtió en profesional, en1999. Tenía 19 años y desde entonces ha disputado un total de 10 ediciones (solo Nick Faldo y Lee Westwood le superan con 11) y ostenta un récord de 25 victorias, 12 empates y 7 derrotas y un total de 28,5 puntos, contribuyendo al triunfo del equipo europeo en los años 2002, 2004, 2006, 2012, 2014 y 2018.

“Soy europeo. Me encanta la Ryder Cup y la sensación que te da estar en ese equipo. Eso no va a desaparecer”, ha explicado García sobre su ausencia. “Eso es algo que está en mí. Eso nunca cambiará. ¿Estoy decepcionado por no estar ahí? Si, absolutamente. Pero eso no significa que vaya a desearles cosas malas”.