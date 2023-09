La incertidumbre en Córdoba con selección española se mantiene

Pero, ¿vienen o no vienen? La pregunta se ha repetido y escuchado en infinidad de ocasiones en los últimos días en Córdoba. Olga Carmona, Alexia Putellas, Misa y demás vendrán a El Arcángel si nada se tuerce, aunque a todos los cordobeses, empezando por su alcalde, les haya sido difícil vislumbrar si finalmente España jugaría en El Arcángel contra Suiza el próximo martes, 26 de septiembre.

Declaraciones del alcalde

José María Bellido debía realizar una declaración ante cada cambio que se producía en torno a la selección española de fútbol. Y no fueron pocos. El alcalde de Córdoba manifestó el lunes que se mantenía «en contacto permanente con el presidente de la Andaluza, -el cordobés- Pablo Lozano», del que iba recibiendo cada novedad, que fueron demasiadas. «Hay que dejar a la Federación que trabaje un poco más. Es una negociación con el fútbol femenino que está abierta». Bellido reconocía en la tarde del lunes que se sentía «más optimista» con la posibilidad de que las campeonas del mundo llegaran a El Arcángel. «Estamos deseando que venga la selección, las campeonas del mundo y que además les podamos dar un homenaje. Esa fue la ilusión con la que la ciudad alcanzó el acuerdo con la Junta de Andalucía y la RFEF y es lo que queremos mantener», recordaba el alcalde, que tenía claro que es «la RFEF la que debe ver cómo termina el proceso de negociación que tiene abierto y cuando lo tenga terminado, que merece que le demos un tiempo, volveremos a hablar a ver qué es lo que podemos hacer».

Esas manifestaciones se producían horas antes del sainete montado por la RFEF, con Montse Tomé asegurando que había hablado con las jugadoras, éstas negándolo y quedando en el aire, en la noche del lunes, si las futbolistas acudirían a la llamada de la nueva seleccionadora que, en cualquier caso, ya había comenzado con mal pie su singladura como entrenadora de España.

El martes amaneció con la idea de que todas las futbolistas acudirían a la llamada de la RFEF, más por imperativo legal que por convicción de que los acuerdos reclamados se hubieran cerrado. Así fue. Con caras largas y muy poca convicción de que todo haya cambiado como ellas mismas reclamaban. Athenea del Castillo, Eva Navarro, Oihane Hernández o Tere Abelleira llegaban al hotel de concentración en Madrid como paso previo a viajar hasta Valencia, en concreto hasta Oliva, para iniciar allí los entrenamientos de cara al enfrentamiento contra Suecia, el viernes. Según el plan anunciado por la RFEF, tras el partido en Goteborg, la selección volará hasta Sevilla el próximo domingo y de ahí, a Córdoba, ya que el martes tiene previsto disputar el encuentro contra Suiza.

Bellido aún mostraba cierto pesimismo sobre el partido en El Arcángel este martes por la mañana, cuando aún no se sabía si las jugadoras comparecerían en el lugar de concentración señalado por la RFEF. En todo caso, el alcalde dejaba una rendija a la esperanza, aunque valoraba que todo lo que ocurría se escapaba a su voluntad y a la de los cordobeses. «Para nosotros es algo que nos supera. Nosotros estaríamos encantados de que vengan, las recibiríamos con los brazos abiertos», comentaba Bellido, que se reafirmaba en querer «celebrar con la afición, con toda Córdoba ese campeonato del mundo y ojalá de aquí a un rato el tema esté solucionado. Y si no, lo lamentaremos mucho. Reitero mi disposición como ciudad y se lo digo a la RFEF para que en el momento que puedan, aquí tienen su casa y será bienvenida».

Homenaje a Rocío Gálvez

Todas las informaciones hablaban de Jennni Hermoso como «la gran ausente» de la convocatoria de la nueva seleccionadora, y que es el epicentro del terremoto que ha sacudido a la selección desde hace un mes. Sin embargo, «la gran ausente» para Córdoba es, ahora mismo, Rocío Gálvez. La defensa cordobesa es una de las pocas campeonas del mundo que no fue llamada por Tomé para estos encuentros de la Nations League, aunque el homenaje de El Arcángel será un hecho el próximo martes. Eso sí, no es lo mismo recibirlo en el palco que vestida de corto, sobre el terreno de juego. Pero el cariño y el reconocimiento de Córdoba lo tiene garantizado Rocío Gálvez tras la hazaña protagonizada en las antípodas hace un mes y Córdoba presumirá de su primera y única campeona del mundo en fútbol. Eso sí, nadie puede garantizar que no haya un nuevo cambio de aquí al viernes.