La España de Antonio Blanco se queda a un paso del triplete continental

El centrocampista montalbeño Antonio Blanco se proclamó subcampeón de Europa sub 21 de fútbol al caer con España por 0-1 ante Inglaterra en la final de Batumi (Georgia). El cordobés fue uno de los 8 jugadores que se quedaron a un paso del triplete continental, pues vencieron en 2017 en la categoría sub 17 y en 2019 en la sub 19. Blanco salió al campo como titular y se mantuvo en el partido hasta que resultó sustituido por Sergio Camello en el minuto 82.

