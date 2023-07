Ya hay final en el Open Generali Ciudad de Palma del Río de tenis, un torneo WTA de 40.000 dólares en premios. El duelo por el título, entre Valeria Savinykh, 243 del mundo, y Harrmony Tan, la 282 del ranking, se jugará este domingo desde las 22.00 horas en El Pandero.

La francesa Harmony Tan necesitó casi dos horas de encuentro para vencer por 7-5 y 6-3 a Eva Guerrero, la almeriense que tan bien ha defendido el pabellón español en las pistas de El Pandero.

Y durante buena parte del primer set pareció que las opciones de Guerrero, que regresaba a la actividad tenística tras una lesión en la muñeca que le aquejó hasta hace unas semanas, no se iban a acabar ante la octava cabeza de serie del torneo. Muy firme en su juego y aprovechando los números errores no forzados de la francesa, la española se puso con 5-1 y llegó a disfrutar de una bola de set.

Tan llama al fisioterapeuta

Tan, con el 5-2, pidió la atención del fisioterapeuta en la pista, algo que a la postre cambió el curso del encuentro. Entre su mejoría general, con algunos puntos de calidad con la muñeca brillando en dejadas o el revés cortado, su táctica de empezar por momentos a pasar bolas para buscar el error ajeno y la ansiedad de Eva Guerrero por cerrar el set, los ‘breaks’ de diferencia desaparecieron. Y al final, la francesa encadenó seis juegos consecutivos para llevarse el set por 7-5 y salvar su racha de no haber cedido todavía un set en el torneo.

En la segunda manga, y tras el séptimo juego consecutivo de Tan en el partido, la andaluza logró mantener su saque para cortar esa dinámica tan negativa. Pese a rehacerse, la tenista gala parecía tener un punto más de capacidad, que le dio pronto una ventaja de 4-2 y saque. Guerrero, muy rocosa todo el torneo y luchadora nata, logró devolver la ruptura, pero luego perdió de nuevo el saque en el octavo juego y su rival cerró el partido con su saque. 7-5 y 6-3 en una hora y 53 minutos de partido.

Trabajada victoria de Savinykh

La tenista rusa Valeria Savinykh también logró meterse en la final, en su caso al superar tras 2 horas y 25 minutos de batalla a la rocosa austriaca de 32 años Tamira Paszek, profesional desde 2005 y que hizo honor a esa palabra en todo su recorrido desde la fase previa. La rusa venció por 6-4, 2-6 y 6-1.

Ambas tenistas arrancaron su semifinal manteniendo su servicio, aunque quizá con Paszek algo más dominadora y acertada. Así, fue capaz de romper el saque de la rival en el cuarto juego, aunque Savinykh reaccionó de inmediato y tras ponerse 0-40 a favor, aprovechó la segunda bola de ‘break’ para igualar el daño. Con todo, la rusa alternaba buenos puntos con errores no forzados y volvió a conceder otra bola de ruptura a su rival, que salvó para poner el 3-3.

Jugando más agresiva, Savinykh tuvo un 0-40 en el siguiente juego, que Paszek enjugó con maestría. Sin embargo, en la siguiente oportunidad de romper el servicio, la tercera cabeza de serie no perdonó y enlazó su tercer juego consecutivo, que le sirvió para ponerse 5-3, pero la austriaca no le dejó hacerlo, en un nuevo giro de guion del set. Aún quedaba otro: una nueva ruptura de Savinykh en el noveno, a la que esta vez no pudo responder la centroeuropea, algo ansiosa. Juego en blanco y 6-4 en 54 minutos.

Paszek intenta dar la sorpresa

Un juego muy largo, que se llevó Paszek tras superar una situación complicada por una pelota de ruptura de su rival, dio inicio al segundo set. Una recarga moral, porque luego rompió el saque de la tercera preclasificada, quejosa de alguna decisión del juez árbitro, y consolidó su ventaja con el servicio (3-0). Con algunos de los mejores puntos del partido, Savinykh lograría devolverle la ruptura momentáneamente, pero la austriaca se puso 5-2 a favor. Luego resolvió al resto para ganar la segunda manga por 6-2 y empezar sacando en la tercera.

Savinykh jugó de manera excelente el arranque del tercer set y rompió el saque de la austriaca, antes de otro larguísimo segundo juego, con puntos de altísimo nivel, aunque también algún error infantil. La rusa, que usaba como recurso bolas altas que hacían precipitarse a Paszek, volvió a ganar la partida y se puso 2-0. Cada punto era una batalla y costaba sudor, pero a la rusa se le empezó a ver algo más dura mentalmente. Así, rompió el servicio de nuevo en el quinto, poniendo pie y medio en la final. El medio que le faltaba llegó con un juego en blanco y cerrando el partido al resto. Por 6-4, 2-6 y 6-1 terminó ganando el partido. El Open Generali de tenis ya tiene final.